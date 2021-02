Rein Järlik: Inimesel on ikka mitu annet

Su sünninimi polnud üldsegi Rein?

„Elulusti” rubriik eeldab küsimust, mis sulle hommikul ärgates uueks päevaks jõudu annab.

Ma ei pea seda otsima, see on mul ärgates kohe olemas. Kuna praegu lähen voodisse umbes veerand või pool üks, siis ärkan poole üheksa paiku. Äratuskell on nii seatud. Vahel, kui hea öö on olnud ja jalad ei valuta, ärkan isegi enne kella helinat.