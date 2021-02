Kolmes maakonnas hakkavad perearstid vaktsineerima üle 80-aastaseid

„Praeguseks on saanud esimese vaktsiinidoosi kõik vaktsineerimist soovinud haiglavõrgu haiglate, kiirabi ja perearstikeskuste töötajad. Käimas on hambaraviasutuste töötajate vaktsineerimine, algab väljaspool haiglavõrku töötavate eriarstide ja õendustöötajate, sh kooliõdede vaktsineerimine ja nädala teises pooles käivitub apteekrite vaktsineerimine,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

"Perearstid alustatavad riskirühmade vaktsineerimist ühtse plaani järgi. Riskirühmadega võetakse perearstikeskustest ühendust, et leppida kokku täpsem aeg. Soovitame neil, kes riskirühma kuuluvad ja kutse saavad, kindlasti seda võimalust kasutada. Vaktsiin on mõeldud just neile inimestele, kes võivad COVID-19 haigust põdeda raskelt. Samuti toonitan, et kokkulepitud ajal tuleb kindlasti perearstikeskusesse kohale tulla, et vältida võimalikku vaktsiini kadu. Kui inimene vahepeal haigestub, peaks sellest perearstikeskust teavitama, et saaksime planeerida vaktsiini mõnele teisele riskirühma kuuluvale patsiendile," ütles Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi.