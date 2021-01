Seeniorid ehk mäletavad lapsepõlvest aega, kui toiduküllus polnud sugugi iseenesestmõistetav. Mulle meenub lapsepõlvest, kuidas ootasin läbematult ema töölt koju, sest kõht oli väga tühi, köögikapis polnud aga midagi, mida suhu panna. Ema oli poekoti ja varsti pliidil valmiva lihtsa toiduga näriva näljatunde leevendaja. Ootasin vanaema juures kärsitult, millal ta seakartulid ära kurnas, et saaks kuuma kartuli koos natukese või ja soolaga suhu pista. Või kui teine vanaema pühapäevalõunaks bubertit tegi. Või kui ta ahjust leiva välja võttis... Oh, neid söögiga seotud mälestusi on kindlasti igaühel.

On inimesi, kes raiskavad toitu, kuna saavad seda endale lubada. Neile on söök odav ja moodustab kõigest väikese osa eelarvest. Teised veeretavad igat senti näpu vahel ja jooksevad mööda poode paremaid pakkumisi otsides, kuid ikka viskavad toitu ära, kuna on emotsiooni ajel midagi odava hinnaga liiga palju ostnud. Või on epideemiahirmus liiga suuri varusid soetanud. Tihti arvavad väiksema koguse söögi äraviskajad, et sellega nad suurt pilti ei mõjuta. See on vale arusaam.