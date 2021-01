Aeg-ajalt tasub üle vaadata kodused ravimivarud ja veenduda, ega sinna pole seisma jäänud või lausa aegunud ravimeid.

Pakendil märgitud kehtivusajani annab tootja garantii, et ravim vastab nõuetele ja seda kasutades saadakse soovitud tulemus. Pärast kehtivusaega võivad toimeaine või abiained laguneda ja ei saa ennustada, millist toimet selline ravim annab. Võib juhtuda, et ravim toimib nõrgemalt, aga võib ka juhtuda, et selline ravim võib kasu asemel hoopis kahju teha.

Retseptiravimeid ei tasu säilitada pärast ravikuuri lõppu, sest nende isetarbimine võib kaasa tuua seisundi halvenemise. Samuti tuleb hoolikalt jälgida, kui kaua säilivad avatuna salvid, kreemid ja lahused. Kui see aeg on möödas, ei tasu ravimit enam kasutada, isegi kui säilivustähtajani on veel aega.

Inimesed saavad ravimijääke tasuta viia ohtlike jäätmete kogumispunkti või apteeki, kust need saadetakse ohtlike jäätmetena hävitusse. Kõik apteegid on kohustatud elanikelt ravimijäägid vastu võtma. Apteegis võib täita vastuvõtu akti, kuid kui inimene ei soovi oma andmeid avalikustada, ei pea akti täitma ja ravimid saab ära anda ikka.

Tasub meeles pidada, et päris kõik tooted, mis apteegist on ostetud, ei ole ravimid. Näiteks meditsiiniseadmed, loodustooted ja toidulisandid võib koguda tavalise olmeprügi hulka. Kasutatud süstlaid apteek vastu ei võta, kuid neid ei tohiks visata ka olmeprügi hulka, vaid viia spetsiaalselt süstalde või ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Olmeprügi hulka visatud ravimid võivad ohustada teisi inimesi ja keskkonda. Kui ravimid satuvad prügi kaudu inimese kätte, kellele need ei ole määratud, võivad need põhjustada otsese tervisekahju. Kuigi ravimikogused on pigem väikesed, siis pidevalt olmeprügi hulka sattudes võivad ravimid imbuda pinnasesse ja jõuda veekogudesse, kus võivad mõjutada veeorganisme. Püsivamad ühendid ravimitest võivad jõuda isegi põhjavette.