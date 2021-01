Mõni haiguski ei luba rooli taha

Kaks kolmandikku üle 65aastastest juhtidest kasutab üht või mitut ravimit, osa neist määravad arstid, osa ostab patsient käsimüügist või toob need hoolitsev lähedane inimene. Patsient usub, et arst teab, mida määrab.

Dr Madis Veskimäe sõnul soovib iga arst haigust ravida, vaevusi leevendada. „Liiklusohtlikkusele eriti ei mõelda, sest loodetakse, et haige teab ja uurib ise. Sageli juhtub, et ravimeid määrab mitu arsti ja ei teata, mida juba tarvitatakse. Juhtub, et patsient võtab viit kuni kümmet ravimit ning nende koos- ja kõrvaltoime on raskesti ennustatav.”