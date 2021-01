„Idee selline teavik teha kerkis elulisest vajadusest. Nii mõnigi inimene on kahjuks kogenud, kuidas vanuse kasvades hakkasid mõned seni avali olnud uksed tasapisi kinni vajuma. Mõnikord öeldakse inimesele otse ja keerutamata välja, et sa ei saa seda sellepärast, et sa oled liiga vana, enamasti vihjatakse aga viisakalt erinevatele põhjustele, kuigi asja sisu on täpselt sama," ütles võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta.