17 olulist pensioniasja, mida peaksid teadma

II sammas

8. I ja II sammas annavad keskmise palga teenijale umbes 40%-lise asendussissetuleku. 1977. aastal sündinud inimene, kes on elu jooksul teeninud Eesti keskmist palka ja kellel on vaid I sammas, võib oodata 40-aastase staaži korral tänases väärtuses pensionit u 500 eurot. Kui ta oleks 2003. aastal liitunud II sambaga, oleks tal loota I ja II sambast kokku 615 eurot (450 eurot I sambast ja 165 eurot II sambast). Kui 1977. aastal sündinud inimene liituski 2003. aastal II sambaga, aga ta kulutab II samba raha enne pensioniiga ära, siis on tal oodata kogupensioniks 450 eurot. Proovi ise sotsiaalkindlustusameti kalkulaatoriga.

III sammas

14. Kolmandasse sambasse tehtud sissemaksetelt saab tulumaksu järgmisel aastal tagasi. Tulumaks makstakse tagasi kuni 15% brutotöötasult ja see ei tohi ületada 6000 eurot. Seega on III samba tulusus tänu tulumaksutagastusele vähemalt 20%.

16. Mida varem alustada pensioniks täiendavat kogumist, seda suurema sissetulekuni jõutakse ja seda väiksema summa peab igakuiselt investeerima. Liitintress hakkab täisvõimsusel tööle alles pikal investeerimisel. Näiteks investeerides 40 aastat iga kuu 1 euro keskmise tootlusega 5%, on inimesel perioodi lõpus ca 1450 eurot. Investeerides 20 aastat iga kuu 1 euro keskmise tootlusega 5%, on inimesel perioodi lõpus aga ainult ca 400 eurot. Arvuta endale sobiv investeeringu sissemakse mõne veebist leitava liitintressi kalkulaatoriga.

17. Kui sa leiad, et III sammas ehk tulumaksusoodustusega täiendav kogumispension ei ole sinu jaoks ja sa soovid muudmoodi oma tulevikku kindlustada, siis see on väga hea. Peaasi, et sa teadvustad endale, et unistuste pensionipõlve eest vastutad sina ise.