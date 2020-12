Hedvig Hanson: Üksindus ei ole tingimata hirmutav

Kui ja kuni meie juurde aga ei tulda, peaksime oskama kenasti ka iseendaga hakkama saada. Isegi üksindusaega nautima.

Mina olen üksi kasvanud laps, palju omapead ringi käinud ning looduse tuge nautinud. Olen selle eest väga tänulik, see on siiani kosutav. Üksi metsarajal kõndides ei tunne ma end iial üksikuna. Mu ümber on ju puud, taimed, kusagil on loomad, puudel laulavad linnud, loodus on täis värve ja lõhnu, see kõik on loodud, et meid toetada! Ka koduloom on üksikule inimesele suureks toeks, tema armastus on alati tingimusteta ning see on midagi, mida võiksime loomalt õppida. Ütlen ikka, et mu kass on mu parim terapeut, kuigi olen elu keerulisematel hetkedel ka terapeutidega kohtunud.

Ent isegi paremini kui rääkimine aitab tunnetamine, tajumine. Teadmine, et igast olukorrast on võimalik välja tulla.

Nüüdseks olen jõudnud arusaamiseni – üksindus ei pruugi olla kohutav, vastupidi. Oma füüsilises üksinduses on meil rohkem aega iseendale, loomingule, oma hinge kuulatamisele. Ja kui endal oskused otsas, on just üksinduses hea läbi looduse edasi minna. Üldsegi mitte inimsuhetest kibestununa. Hoopis tänulikumana. Ka suhted teistega on rahulikumad, kui ise oled teadlikus tasakaalus. Kui ei vala oma ülevoolavaid tundeid teistele ega oota neilt seda, mida neil pole anda. Olen sooja inimesena suur kiinduja olnud. Sellest lähtuvalt ka pettuja. Nüüd oskan paremini distantsi hoida, et ennast ja oma suhteid säilitada.

Jõuluaeg on üksikutele raske taluda, ikka tundub, et pered on koos ja naudivad lähedust, aga tihtipeale on see vaid väline. Seesmiselt tuntakse ka koos olles üksildust, kui suhted on keerulised. Nõnda ei saa öelda, et jõuluajal üksi olev inimene oleks üksildasem, kui on teadlikkust ja usku. Sest jõuluajas on palju imelist, ja mis peamine, see on valguse algus.

Kosutavat üksindust ning hinge täitvat suhtlust iseenda ja teistega!