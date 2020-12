C-vitamiini võiks võtta väiksemates annustes päeva jooksul mitu korda

Südameapteegi farmatseudi Ethel Jamnesi sõnul tuntakse C-vitamiini peamiselt immuunsüsteemi tugevdaja ja antioksüdandina. „Kuigi teaduslikult ei ole veel tõestatud toidulisandina võetava C-vitamiini toimet tugevdada organismi immuunsüsteemi, siis on teada, et immuunrakkudes on C-vitamiini sisaldus suhteliselt suur ja nakkuse ajal langeb selle tase kõvasti,“ selgitab apteeker.

Ta lisab, et C-vitamiini rolliks organismis on ka mitmete ensüümide kofaktoriks olemine. Samuti osaleb see aminohapete ainevahetuses ja on oluline sidekoe valkude (kollageen, elastiin) sünteesiks. Viimase omaduse tõttu soovitatakse C-vitamiini tarvitada haavade paranemise kiirendamiseks ja naha, igemete, hammaste, luude normaalseks talitluseks.

Vitamiini toidu või preparaadina?

Organism ei sünteesi C-vitamiini ise, mispärast on apteekri sõnul ülimalt oluline saada seda toidu või preparaadi näol. Siinpuhul on oluline teada, et C-vitamiini bioaktiivsus ehk toime kaob kuumutamisel.

C-vitamiini leidub paljudes toiduks tarbitavates köögiviljades ja marjades nagu mustad sõstrad, kibuvits, punane pipar ehk paprika, lehtkapsas, mädarõigas, kiivid. Rikkalikud allikad on jõhvikad, vaarikad, mustikad, karusmarjad, virsik, sibul, porrulauk, tomat.

C-vitamiini on toidulisandina soovitatav võtta pigem väiksemates annustes päeva jooksul mitu korda, kui üks kord suures annuses, sest imendumine on parem väiksemate annuste puhul.

„C-vitamiini on toidulisandina soovitatav võtta pigem väiksemates annustes päeva jooksul mitu korda, kui üks kord suures annuses, sest imendumine on parem väiksemate annuste puhul,“ soovitab Jamnes.

„Apteegist saab osta C-vitamiini ka prolongeeritud vormis, mis vabastab vajalikul hulgal toimeainet aeglaselt teatud aja jooksul ning tagab nii organismile aine varustatuse pikema aja vältel.“

C-vitamiin soodustab raua imendumist, mistõttu soovitatakse seda apteekri sõnul tihti võtta ka just raua preparaatidele juurde. C-vitamiini imendumist pärsivad aga mõned ravimid, nagu näiteks aspiriin, kortisoon ja antihistamiinikumid.

C-vitamiini päevane annus

„Päevaseks minimaalseks vajaduseks peetakse C-vitamiini puhul 100 mg, seevastu ohutuks annuseks 1000 mg,“ räägib apteeker ja lisab, et kuigi C-vitamiini tarvitamisel ei ole üldjuhul piiranguid, siis ei sobi seda siiski tarbida neerupuudulikkuse korral ja hemodialüüsil olevatel haigetel.

Suurem vajadus C-vitamiini järele on farmatseudi sõnul suitsetajatel. „Kui päevane tavaannus on kuni 100 mg päevas, siis kroonilised suitsetajad peaksid C-vitamiini tarbima kuni kaks korda rohkem,“ selgitab Jamnes. Samuti võib suurenenud vajadus olla rasedatel ja imetavatel emadele.

Kui päevane tavaannus on kuni 100 mg päevas, siis kroonilised suitsetajad peaksid C-vitamiini tarbima kuni kaks korda rohkem.

Ehkki tervisliku ja täisväärtusliku toitumise juures ei tohiks apteekri sõnul tavaolukorras C-vitamiini puudust tekkida, võib suurenenud ärrituvus ja väsimus C-vitamiini defitsiidile viidata. Vitamiini pikaajalisele vajaka jäämisest võib märku anda ka periodontiit ehk igemepõletik.

Toidulisandina tarvitatava C-vitamiini üleannustamine võib jällegi kaasa tuua iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, kõrvetisi, kõhuvalu, gastriiti, raua üleliigset imendumist, peavalu

ja hammaste kõvakudede hävimist. „Maoärrituse vältimiseks tasub askorbiinhapet sisaldavaid toidulisandeid võtta pigem peale sööki või toidu korra ajal,“ soovitab Jamnes.

„Eelkõige peaksime lähtuma tervislikust ja mitmekesisest toitumisest ning kui organism annab siiski märku, et C-vitamiinist võib puudus olla, siis peaks mõtlema toidulisandi juurde tarvitamisele,“ räägib Südameapteegi farmatseut.