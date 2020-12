Alles olid jaanid, juba jõulud käes

Osas peredes hakatakse juba advendiaja algusest siia-sinna jõulukaunistusi sättima ja rohkem küünlavalgust nautima. Need, kel lapselapsed külas käivad, panevad ehk ka päkapikule sussikese või sokikese aknalauale.

Tavapäraselt tähendavad jõulud ikka rahulikku lähedastega koos olemist ja jõulupühade aegu ka ühist peresöömaaega.

Nagu meie esivanemad, paneme meiegi lauale ikka head ja paremat, lauad on toitudest lookas ja sööme vatsad korralikult punni. Valmistame või aina rohkem ka ostame valmiskujul enamasti väga traditsioonilisi toite, ikka sülti ja verivorsti ja ahjupraadi ja hapukapsaid. Ja nende juurde kartuleid ja marineeritud kurki-seeni ja kõrvitsa- või pohlasalatit.

Muidugi valmistame-varume sööki ikka kohe rohkem, et jumala eest puudu ei tuleks. Tavaliselt oleme veidi hädas laua katmisega, sest kui tahes suur söögilaud ka on, ikka peame lõpuks taldrikuid-vaagnaid-klaase nihutades veel mõnele vaagnale või kausile ruumi tegema. Nii et lõpuks on lauas istujal päris keeruline nende tõstmisega ja kohaleidmisega toime tulla, kui midagi käest vaja ära panna. Kas tuleb tuttav ette?

Aga mis oleks, kui sel aastal paneks rõhu hoopis elamusele, mida ühine koosolemine-tegemine, kauni pidulaua katmine ning selle ääres jõuluõhtu veetmine pakub, selle asemel, et kõht lihtsalt täis tankida? Kui õige valiks jõulumenüüsse ka kergemad toidud, mis kõhule vähem koormaks oleksid ja enam pai teeksid.

Hakkame sättima

Tähtis roll jõulumeeleolu loomisel on ruumi- ja lauakaunistusel. Sellega saab lähedasi kohe esimese asjana üllatada. Küünlad ja mahe valgustus on muidugi klassika.

Nüüd on hea otsida välja kõige pidulikumad küünlajalad või kujundada neid ise kodustest vahenditest (kaussidest, vaasidest, pokaalidest). Ka temaatilised kujukesed, näiteks armad inglikujukesed, on nende pühade aegu väga sobilikud. Küünlad ja muud temaatilised vidinad ei pruugi muidugi ainult laual jõulumeeleolu luua, neid on tore ruumis ka mujale paigutada.

Kui lapsi või lemmikloomi külla oodata, on tänapäeval hea alternatiiv leedtulega küünlad, mis vägagi „päris” mulje jätavad, kuid on ohutud. Mõni elus tuli võiks aga kindlasti ohutus kohas oma võlumõju levitada.

Lauda kaunistavad kindasti uhkelt volditud salrätid ning nii pidulikul puhul tasub sahtlist välja otsida ikka riidest salvrätid. Mõnikord, kui emalt-vanaemalt päritud salvrätid on juba pikalt sahtlipõhjas unustuses lebanud, on need tarvis juba varem välja võtta, üle pesta, vajadusel natuke tärgeldada ja triikida, et tulemus ikka hea oleks.

Salvrättide voltimisele võib samuti rahulikult juba varakult mõelda ja sobiv voltimisviis välja otsida. Võib-olla isegi natuke nende voltimist harjutada, et seda saaks lapselastele õpetada, kui lauakatmiseks läheb.

Muidugi on ka poes äraütlemata suur jõuluteemaliste pabersalvrättide valik, ostmisel tuleks siis valida suurema mõõduga salvrätid. Lauale võib soovi korral valmistada kas ühe suurema või mitu väiksemat temaatilist kaunistust, näiteks erinevatest looduslikest materjalidest – kuuse- või männiokstest, käbidest, pohlavartest. Seegi vajab varem väljamõtlemist ja sättimist.

Kui mõtleme laudlina, salvrättide ja lauakaunistuste valikule, siis jõululauale on iseloomulikud muidugi punase, rohelise ja valge kombinatsioonid. Kuid jõulumeeleolu ei pruugi alati luua just neid värve kasutades. Tumesinine, valge, kuldne, metalne või hoopis rahvuslik temaatika mõjub jõululaual samuti väga kenasti. Rohkem kui kolme värvi kasutamise võiks siiski jätta disaineritele ja stilistidele, muidu võib pilt väga kirjuks minna.