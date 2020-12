Vaibad puhtaks koputades ja mineraalveega

Olin toona mingis meeltesegaduses lubanud puhastusteenuse tutvustamise sildi all oma koju inimese, kes osutus ikkagi müügimeheks. Ost jäi tegemata, sest hind oli ehmatavalt suur, isegi ainult „täna ja ainult teile” öeldud arvud. Ei mõjunud ka rõhumine süütundele, kuid küsimus jäi: kas tõesti saab tolmust jagu vaid see hirmkallis masin?

Nagu pole maailmast kadunud tolm, pole kadunud ka see küsimus ja mitte ainult minu jaoks. Näiteks mullu jõudis tarbijavaidluste komisjoni juhtum, kus pensionäri väitel pakkus firma esindaja talle telefoni teel võimalust, et tulevad kliendile koju ja puhastavad tasuta vaiba ära. Kohale saabudes hakati aga vaiba puhastamise asemel tarbijale soovitama tolmuimeja ostu.

Eakas inimene ei saanud hinnast hästi aru, pidades 40eurost osamakset masina hinnaks.

Tegelikult läks tolmuimeja maksma 1280 eurot, millest 40 eurot oli kuumakse. Tarbija sai sellest aru kuu aega hiljem ja proovis kasutamata tolmuimejat tagastada, kuid kaupleja keeldus, viidates, et lepingust taganemise aeg on möödas. Komisjon otsustas, et kaupleja peab tarbijale raha tagastama, sest lepingusse oli müüja märkinud pensionäri sissetulekuks eksitavalt suure summa, lisaks oli klienti ka oma tulemise eesmärkide suhtes eksitatud.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist öeldi, et eelmisel aastal selletaolisi pöördumisi palju ei olnud, kuid need, mis on tulnud, on juhtunud vanuses 60+ tarbijatega. Konkreetne avaldus tarbijavaidluste komisjoni on olnud nii vaibapuhastuse kui ka veepuhastuse osas.

Küll aga rõhutati, et kindlasti ei pea inimene end halvasti tundma, kui soovib kasutada talle seadusega antud 14päevast taganemisõigust. Inglise keeles on selleks kasutusel termin cooling-off period: esimene emotsioon on möödas ning inimene saab rahulikult kaks nädalat mõelda, kas ostetud toode muudab ta elu paremaks.

Kas saab ka tolmuimejata hakkama?

Uurime, milline võiks olla soodne ja efektiivne võimalus kodu tolmust puhastada. Vastus on üllatav.

Helge Alt. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Mikrokiudlapp ja põrandakuivataja on üsna soodsad alternatiivid tolmuimejale, pakub OÜ Puhastusekspert juhataja ja koolitaja Helge Alt, kel endal kodus polegi tolmuimejat.

Ta selgitab, et kõvakattega põrandatelt, nagu laminaadidilt, parketilt, linaleomilt või kivilt, saab kuiva lahtise sodi ära paremini ilma tolmuimejata. „Tolmuimeja, isegi kui sel on HEPA filter, ajab teisest otsast õhku välja, see paneb õhu ringlema ja tõstab tolmu õhku. Ära saame me pühkida aga ainult seda tolmu, mis on pinnal,” põhjendab ta.

Selline meetod kogub tolmu neli korda kiiremini kui tolmuimeja ja on tunduvalt tõhusam. Need, kes on hakanud seda kasutama, ütlevad, et toad on kauem puhtad.

Tolmu põrandalt kätte saamiseks soovitab Helge Alt põrandakuivatajat ehk nn kummiliistu. Sellise tarvikuga saab tolmu põrandalt kokku pühkida. Selle külge saab panna ka mikrokiudlapi ja põrandat puhastada vastavalt vajadusele väheniiskelt või niiskelt. „Selline meetod kogub tolmu neli korda kiiremini kui tolmuimeja ja on tunduvalt tõhusam. Need, kes on hakanud seda kasutama, ütlevad, et toad on kauem puhtad, sest nad ei aja koristades tolmu õhku,” lisab ta.

Ka Helge Aldil endal pole kodus tolmuimejat, sest on loobunud vaipadest, kuid mööblitekstiilide puhastamiseks kasutab ta töötolmuimejat.

Kui kodus on vaibad ja palju pehmet mööblit, on tolmuimejat siiski tarvis. „Siis tuleb vaadata tolmuimeja imemisvõimet,” sõnab ta.

Lisaks on väga tähtis tolmu imemise tehnika – masinaga tuleb töötada aeglaselt, et tolmuimejal oleks võimalik maksimaalselt tolm kätte saada ning liikuda sellega vaibal risti-rästi.

Tolmuimejatega pakutakse kaasa mitmeid otsakuid, nende seas on puhastuseksperdi enda lemmik pikk praootsak. „Profimaailmas on ka pöörlevate harjastega otsak, hari hakkab ringlema, võtab paremini karvade vahelt tolmu ära,” toob ta teise otsaku, mida soovitab masinale hankida.