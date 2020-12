Jüri Kuuskemaa loovib nooruse ja antikvaarsuse vahel

„Ma ise eriti lohutamist ei vaja. Ma ei tea, mis on igavus. Ihu ega hing ei valuta. Tegevust ja tunnustust on. Endale enamat tahta ei oskagi. Küll aga ligimestele alates oma lastest ja lastelastest. Sealhulgas 60+ lugejatele. Et Eesti elu edeneks!” soovib Jüri Kuuskemaa, meie kõige tuntum kunstiajaloolane.

Rahvusvaheliselt hinnatud giid ja turismireiside juht, ajaloolistel tähtpäevadel Tallinna heerold. Avaldanud rea muinsuskaitse- ja ajalooraamatuid, teinud raadio- ja televisioonisaateid, kirjutanud arvamuslugusid ajalehtedesse.

Tänavu oktoobris ilmus tema raamat vana Tallinna pärimustest ja tõsilugudest. Ikka pöördutakse tema poole, kui tekib mõni küsimus keskaja, Tallinna vanalinna või Kadrioru kohta. Tema kommenteerib lahkelt kõike alates tuulelippude ja vanade raidkivide sümboolikast ning lõpetades gaasilaternaid meenutavate uute viidapostidega. Tema jutustamisoskus on ainulaadne. Kordumatu.

Armastab gootikat ja barokki

„Söandan tunnistada, et ise eelistan moodsale arhitektuurile vanemaid stiile, mistõttu uusima kohta eriti sõna võtma ei tiku. Elades vanalinnas, kuid olles kolmkümmend aastat pesitsenud teadurina Kadrioru lossis, ongi minu meelisstiilideks saanud gootika ja barokk. Nendega olen tõsisemalt tegelnud, uuem läheb mulle vähem korda. Igaühele oma,” räägib Jüri Kuuskemaa.

Pärast ülikooli seadis ta endale ülesandeks õppida tundma kodulinna ajalugu. Üritades läbi lugeda kõik, mis kirjutatud eesti, saksa ja vene keeles Tallinna arheoloogia, arhitektuuri, kunstipärandi ja kultuuriloo kohta. Aga nõndasamuti tutvuda vanalinnaga natuuris. Tänav tänavalt, maja majalt, õu õuelt. Lisaks hoida end kursis toimuvate restaureerimistööde ning kaasnevate muinsusleidudega.

„Veidi hiljem hakkasin nina pistma ka Tallinna Linnaarhiivi, vaatama kinnistute omanike registreid ja põliste majade ümberehitusprojekte. Koltunud arhiiviürikuid on loetud ka Tartus, Leningradis ja Moskvas. Ja muidugi üritasin jutule saada ametlike muinsuskaitsjate ja eriteadlastega. Sedasama joont järgin tänini,” selgitab ta.

Jüri Kuuskemaa elu on tema enda sõnul kujunenud kahesuunaliseks. „Ühelt poolt olen jätkuvalt otsekui õpilane ajalookoolis, teisalt õpetaja sealsamas. Nii näiteks nentisin, et läksin sel sügisel 29. klassi oma ajaloosaatega „Memoria” Kuku Raadios. See on minu kõige arvukam auditorium „Heeroldi juttude” kõrval televisioonis, võrreldes loengutega rahvaülikoolides ja ekskursioonidega nii omadele kui ka võõrastele neljas mulle suupärases keeles,” arvab ta.

„Söandan nimetada muinsusuudisteks mitte üksnes uhivastseid ainelisi leide mullast ning majades maha löödud krohvi alt, vaid ka vanast kirjandusest ja arhivaalidest välja nopitud, unustatud või seni sootuks teadamata tõiku. Aegruum, milles ma elan, on keskeltläbi 5000 aastat.”

Loovuse ja antikvaarsuse vahel

Millalgi 30aastasena ei osanud Jüri Kuuskemaa kujutleda, kas ta on seitsmekümneselt veel hinges või mitte. Ja kui, siis kas kõbusana või raugastununa, kõlbmatuna iseendale ja ligimestele.