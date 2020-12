Abivahendiga liikumine külma ja libedaga nõuab planeerimist

3. Riietu kihiliselt

Lembergi sõnul on väga oluline ka riietuse valik. Eraldi tähelepanu tuleks tegevusterapeudi sõnul pöörata ratastoolikasutaja riietusele, sest tundlikkushäirete tõttu võivad temperatuurimuutused põhjustada nahakahjustusi ja kehas ebameeldivaid valuaistinguid.

“Kuna ratastoolikasutajate tundlikkus on häirunud, ei pruugi nad koheselt tunda, kui jalad või käed külmetama hakkavad,” selgitab ta.

“Esimene kiht ehk kehalähedane kiht peab juhtima tekkiva niiskuse nahapinnalt eemale - head on funktsionaalsetest kiududest loodud materjalid, mitte puuvillane materjal. Teine kiht on sooja hoidmiseks - sobivad villased, fliismaterjalid ja kohevad materjalid, mis aitavad talletada soojust. Kolmas ehk pealmine kiht pakub kaitset väliste tingimuste eest ehk siis ilmastikukindlast materjalist joped ja mantlid,” kirjeldab tegevusterapeut.

“Lisaks peaksid ratastoolikasutajad külma ilma korral võimalusel alati jalgu täiendavalt kaitsma – selleks on olemas spetsiaalsed jalgade ümber kasutatavad sooja- ja vihmakotid, kuid sobib ka pleedi, teki või ilmastikukindla jaki vooderdamine ümber jalgade,” toob Lemberg välja, kuid paneb südamele, et kasutatav soojendaja poleks liiga suur ega jääks ratastooli rataste vahele kinni.

Samuti tuleks kindlasti kanda salli, mütsi ja kindaid - sealjuures on ratastoolikasutajate puhul eriti olulised just ilmastikukindlad kindad, mis märga ja külma tõukevõru lükates käsi kaitsevad. “Selleks sobivad ka jalgrattakindad või talvised aiatööde kindad, mille peopesa on nahksest materjalist. See tagab märja ja libeda tõukevõru pinnaga parema kontakti ja nii on ratastooli kergem edasi lükata,” kirjeldab Lemberg, soovitades kanda kaasas varu kindapaari. “Samuti tasub koormust ja külma saanud käte hooldamiseks kasutada pehmendavaid ja tsinki sisaldavaid kreeme, mis tekitavad nahale kaitsekihi.”

4. Vähenda ohte liikumisel

Kuna miinuskraadid muudavad teed libedaks, tuleks Lembergi soovitusel liikuda abivahendit kasutades pigem aeglaselt, kõndida väiksemate sammudega, hoides jalad pisut rohkem üksteisest eraldatult - nii on liikumine stabiilsem.

“Selle asemel, et enda ette alla maha vaadata, tuleks pilk üles tõsta, sest muidu ei märka ümbritsevaid ohte ning ka kukkumise oht on suurem, sest alla vaadates on keha raskuskese ettepoole kallutatud,” lisab ta ja tuletab meelde, et ka käed tuleks taskust väljas hoida, sest nii on libisemise korral parem tasakaalu hoida.

Ka jalanõude puhul tuleks jälgida, et need oleksid soojad, tald oleks kummisegusest materjalist ja korraliku mustriga, see tagab parema haakumise maapinnaga. “Jäisel pinnal liikumisel võiks kanda ka spetsiaalseid libisemisvastaseid taldu,” lisab tegevusterapeut.