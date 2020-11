35 aastat õena töötanud Katti Kõrve: õdede piiratud õigused tekitavad vastuolu

Inimesi hoiab ka tugev ja ühtehoidev meeskond. Usaldus peab olema igal tasandil, nii kolleegide kui ka juhtidega. Töötaja peab tundma, et tema kõrval on inimesed, kes väärtustavad teda inimese, õe ja töötegijana.

Kas on mingeid erialasid, mis paistavad teile silma kaadrivoolavusega?

Ma ei usu, et on erialasid, kus õed ei taha olla. Inimesed ootavad tööst erinevaid asju – kes tahab tegeleda krooniliste haigustega, kes tahab EMOs n-ö möllu nautida. Samamoodi tahab mõni rutiini, teine tahab vaheldust. Igaühe jaoks on midagi.

Kuidas on olukord õdede püsivusega teie osakonnas?

Meie töötajatest enamik on meiega olnud väga pikka aega – paljud juba reumatoloogiakeskuse loomisest alates. Loomulikult on ka noori peale tulnud, kuid üldiselt on voolavus meil väike ja inimesed on meeskonnale väga lojaalsed. Samuti tullakse arenguga hästi kaasa.

Kuidas olete kujundanud sellise töökeskkonna?

Tihti minnakse ära just seetõttu, et töö on muutunud tüütavaks, ei kasutata inimese potentsiaali ära ja töö ei paku enam midagi. Selle vältimiseks oleme reumatoloogiakeskuses loonud õdedele erinevaid töökohti ja oleme sisse seadnud roteerumise – nii on võimalus töötada osakonnas statsionaari õena, päevaravis, teha iseseisvaid vastuvõtte või teha jalaravikabinetis käelisi tegevusi. Kõik meil ka ei roteeru – osa töötab ainult statsionaaris.

Oleme saanud suhteliselt väikses üksuses luua vahelduse, andnud inimestele võimaluse teha erinevaid asju ja end täiendada. See aitab pidevalt areneda ning annab võimalusi üksust laiemalt näha ja seega üldisi arengusuundumusi mõista. Selline lahendus on ka töökorralduslikult paindlik – kui näiteks jääb haigeks mõni iseseisvat vastuvõttu tegev õde, saab kellegi päeva pealt tema kohale ümber suunata. Asendust tegev õde ei lähe võõrast asja tegema, vaid on seda juba igapäevaselt teinud.

ITK reumatoloogiakeskuses on loodud õdedele erinevaid töökohti. Katti Kõrve selgitab, et nad on sisse seadnud roteerumise – nii on võimalus töötada osakonnas statsionaari õena, päevaravis, teha iseseisvaid vastuvõtte või teha jalaravikabinetis käelisi tegevusi. FOTO: Meeli Küttim

Kuidas iseloomustaksite oma meeskonda?

Meie meeskond on tööle väga pühendunud. Üksteist toetatakse, ollakse vastutulelikud ja ka uuendustele avatud. Kui tekib arutelu, et midagi võiks teha varasemast teisiti, ollakse valmis proovima ja toetatakse üksteist selles. Samuti on meeskonnaliikmed väga õppimisaltid. Osaletakse täiendkoolitustel ja jagatakse oma uusi teadmisi hiljem ka kolleegidega.

Arenguvestlusetele ja ka lihtsalt jutuajamistele tuginedes julgen öelda, et meeskonda hinnatakse ja tööle tullakse hea meelega. Tööl tekivad olukorrad ei pruugi alati olla lihtsad, aga saame need koos alati mõistlikult lahendatud. Siinkohal tahan kindlasti tänada kogu meie meeskonda, kes on mind minu töös palju toetanud.

Infot eri haiguste, meetodite ja protseduuride kohta on tänapäeval meeletult. Kuidas end selle kõigega kursis hoiate?