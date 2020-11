Eesnäärme adenoomi omapäi ravida ei tasu

Ainsad teadaolevad eesnäärme healoomulise hüperplaasia riskifaktorid on vanus ja meessuguhormoonide taseme alanemine. Samuti geneetiline faktor. Päevast päeva võib meediast lugeda, et igasuguste tervisehäirete põhjus on suitsetamine ja napsitamine, kuid otsest seost liigse alkoholipruukimise ning suitsetamise ja eesnäärme adenoomi vahel polegi. Eesnäärme adenoom on küll ravitav, kuid mitte omapäi.

Meestearst Margus Punab on eesnääret nimetanud suisa mehe teiseks südameks. „Enam kui pooled üle 50aastastest meestest kaebavad peamiselt eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud kusemishäirete üle. Ühel mehel viiest-kuuest diagnoositakse elu jooksul eesnäärmevähk. Eesnäärme pahaloomulise kasvaja esinemissagedus hakkab suurenema vanusest 45–50, tõustes kiiresti pärast 60. eluaastat. Uuringud näitavad, et peaaegu 80 protsendil 80. aastatest meestest võime leida eesnäärmevähi,” lisab dr Margus Punab.

Urineerimishäiretel palju põhjusi

Kusevoolutakistus on sagedane vaevus kusemisärrituse, vaagnapiirkonna valu ja ebamugavustunde kõrval. See võib esineda ükskõik millise eesnäärmehaiguse korral. Kusevoolu häirumine on just eesnäärme healoomulise suurenemise peamine sümptom.

Ka mitmed preparaadid, nagu antidepressandid ja külmetusrohud (näiteks külmetustee tüüpi) võivad urineerimist raskendada.

Urineerimishäireid soodustavad ka paljud kaasnevad tõved: südamehaigused, suhkurtõbi, närvihaigused. Samas ka õlu ja kofeiin, millel samuti ärritav toime.

Kas taimravi aitab?

„Eesnäärme adenoomi ravi sõltub probleemi raskusest. Väheste vaevuste korral soovitatakse enamasti vaid perioodilist jälgimist kord aastas ja ehk ka ravi fütosteriine sisaldavate taimedega, rahvameditsiinis on kasutatud näiteks väikeseõielise pajulille teed ja kõrvitsaseemneid. Tablettidena on Eestis levinumad serenoapalmi ja Aafrika ploomipuu preparaadid,” nendib meestearst Margus Punab.

„Käsimüügiravimite efektiivsuse kõiki võimalusi pole veel uuritud, sest turul on väga palju erinevate firmade fütoterapeutilisi ehk ravimtaimi sisaldavaid ravimeid. Kõigil neil pole aga kliinilise uuringu tõestusi. Uroloogide kasutatav rahvusvaheline Euroopa ravijuhis, mis toimib ka Eestis, ei näe esmase ravina ette võimalust alustada ravi fütoterapeutikumidega,” kahtleb Medtim Erakliiniku uroloog Gennadi Timberg.

Paljud patsiendid väidavad, et on saanud leevendust ja abi, kuid meie ei saa välistada, et siin mängib väga suurt rolli nn psühholoogiline ehk platseeboefekt.

„Paljud patsiendid väidavad, et on saanud leevendust ja abi, kuid meie ei saa välistada, et siin mängib väga suurt rolli nn psühholoogiline ehk platseeboefekt. Käsimüügiravimitega ei õnnestu tõsiseid haiguse probleeme varjata, pigem sõltub see inimesest endast. Tavapõhjus on ikkagi see, et inimene ise on oma tervise suhtes hooletu, igapäevaelu probleemide tõttu lükatakse arstilkäiku edasi või ei pöörata tähelepanu näiteks ühekordsele vere esinemisele uriinis,” nendib dr Gennadi Timberg.

„Põletiku ja eesnäärme healoomulisest suurenemisest tingitud urineerimishäirete korral kasutatakse tänapäeval põhiliselt kombineeritud medikamentoosset ravi (tabletid, rektaalküünlad, süstid). Mõni mees saab paari-kolme kuuga oma väikestest urineerimisvaevustest jagu, teine võtab tablette aastakümneid,” selgitab uroloog.

„Põletikuga kestab aktiivne ravi kuni neli kuud, millele järgneb kuni poole aasta jooksul järelravi taimsete preparaatidega. Kokku kulub kuni kaheksa kuud, et põletik kontrolli alla saada. Mõõdukate ja raskemate kaebuste korral on kindlasti vaja kohe alustada ravi. Viimase paari aastakümne jooksul on eesnäärme adenoomi ja kusemishäirete ravi võimalused tunduvalt paranenud,” ütleb dr Gennadi Timberg.

Kas eesnäärme adenoom võib märkamata jääda?

Kas nii nagu paljud naised elavad menopausi ja kliimaksi üle minimaalsete vaevustega, ei põhjusta ka eesnäärme adenoom mõnel mehel mingeid kaebusi?

„Täiesti õige, kuid see protsent on väga väike ja see on siiski seotud vanusega. Täpsemalt testosterooni ja DTH (dihüdrotestosterooni) mehhanismiga. Kuigi testosteroonisisaldus vananemisel langeb, jääb intraprostaatiline DHT tase kõrgeks,” räägib dr Gennadi Timberg.

„Nii nagu naistel reproduktiivne iga lõpeb kliimaksiga, võib laias laastus seda öelda meestegi kohta: hormonaalsete muutuste tagajärjel hormoonaalne tasakaal muutub (nagu ka naistel, östrogeeni produktsioon langeb) ja selle tulemusena hakkab suurenema adenomatoosne osa,” selgitab uroloog.

„Mida eakam mees, seda suurem probleem. Kuid paljud inimesed harjuvad sagenenud urineerimisega ära. Kord-kaks öösel WCsse minek neid ei häiri ja elavad arsti juurde minemata, kui teavad, et PSA-näit on normis. Alles siis, kui tekivad kusepeetuse sümptomid, pöördutakse probleemi lahendama,” kurdab dr Gennadi Timberg.