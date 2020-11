Tallinn – Euroopa vanima avaliku jõulupuuga linn

Berliinis pandi esimene jõulupuu Raekoja ette 1780. aastal, Londonis 1840. aasta paiku, moepealinnas Pariisis aga alles 1865. aastal. Tallinnas on avaliku jõulukuuse traditsioon palju põlisem. Tallinna Raekoja platsile püstitatud jõulupuu on väidetavalt Euroopa vanim avalikku linnaruumi sädelust toov kuusk.

Tallinn on uhke jõululinn juba mitu aastat, olles ühe pulga peal mitme teise maagilise jõuluturulinnaga, nagu Dresden, Praha, Innsbruck, Basel, Frankfurt ja London. Kuigi Vilniuse jõulukuusk sai eelmise aasta Euroopa kauneima jõulukuuse tiitli, siis Euroopa parima jõuluturu au kuulus 2019. aastal Tallinnale ja linn on sel moel ka talvisele maailmakaardile kantud.

Riia seadis Mustpeade hoone ette väikese metallkuuse, et tähistada sellega 1510. aastal üles pandud esimest jõulupuud. Tallinna Raekoja platsile püstitatud kuusk on väidetavalt avalikus linnaruumis Euroopa vanim. Nii väidab ajaloolane Jüri Kuuskemaa, kes ammutas inspiratsiooni Lennart Meri „Hõbevalge” raamatust. Lennart Meri omakorda lähtus Friedrich Amelungi kirjutisest mustpeade ajaloo kohta. Jääb üle mõtiskleda, kui palju on mustpeade jõulukuuses eestlaste, liivlaste ja lätlaste ilmapuu kultust.

Enne kui kuusk Raekoja platsile jõudis, algasid eliitkorporatsiooni hoones ja teistes gilditubades jõulujoodud ehk ilmalikud pidustused, mille lõppedes kinnitati kuusele tõrvikud ja puu viidi pidulikus rongkäigus muusika saatel Raekoja platsile. Tava polnud seotud ei piibli ega Kristuse sünniga, pigem tähistati sellega talvist pööripäeva ehk valguse võitu pimeduse üle.

Balthasar Russow kirjeldab oma kroonikas pidustusi nii: „Nii ajasid kodanikud ka talviti jõulude ja vastlate ajal oma gilditubades ning sellid oma kompaniides suurt priiskamist taga. Ja pärast kaubasellide jootude lõppu ajasid nad suure, kõrge, hulga roosidega ehitud kuuse turuplatsil püsti ja läksid vastu õhtut üsna hilja sinna karja naiste ja piigadega, laulsid ja tantsisid seal esmalt ja süütasid seepeale puu, mis pimedas vägevasti lõõmas. Siis võtsid sellid üksteise kätest kinni ja kargasid ja tantsisid ümber puu. Ja ehkki kirikuõpetajad seda küll noomisid ja Moosese vasika tantsuks nimetasid, ei pandud seda noomimist siiski sugugi tähele.”

Raamatus „Vana Tallinna pärimused ja tõsilood” kirjeldab Jüri Kuuskemaa, et Tallinna 1441. aasta majanduskulude aruandes on märgitud, et raelaekast tasuti muusikutele, kes 25. detsembril puhusid pasunaid ja mängisid kuuse juures. 1515. aastaks, mil see komme justkui pidanuks Tallinnas uus olema, oli see siin oma pidulikkuse ja algse sära kaotanud ning sellest oli saamas lihtlabane janditamine. Jüri Kuuskemaa: „Tallinna raad keelas sellepärast kuuse all tantsimise, sündsusetute laulude laulmise ning napsitamise.”

Kui tsaar Peeter Esimene tuli jõulude eel esimest korda Tallinna üle vaatama, käis ta korduvalt mustpeade juures, kiitis nende vanu kombeid ja ta võeti vastu vennaskonna auliikmeks. Tema kõrgus aitas ka kuuske kanda.

Iga puu ei sobi jõulupuuks