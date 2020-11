Immuunsus, koroona ja mitte ainult

Kuidas oma immuunsust tugevdada?

Ainevahetuses on väga oluline piisav hapnikuhulk organismis. Ajalooliselt on inimesed veetnud suure osa ajast õues, liikunud ja väljas tööd teinud. Praegu on seda palju vähem, paljudele on tavaline päev kodust autosse ja tööle, et veeta terve päev kabinetis või ruumis, kus on kunstlik ventilatsioon. Pärast tööd istutakse autosse, sealt poodi ja koju. Isegi kui minnakse trenni, siis saali. Kust see hapnik tuleb? Sellepärast on vaja rohkem väljas olla, pigem just kõndida, sörkida, kepikõndida, jalgrattaga sõita, suusatada, et kopsud ja süda töötaksid intensiivsemalt.