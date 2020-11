Kohv ja kiiktool annavad Ruth Karemäele jõudu uuele päevale vastu astuda

Kas eakusel on ka mõni eelis nooruse ees?

Ei ütleks. Kui, siis ainult see, et eakatel on tänu elukogemusele eelis noori mõista. Sest ka nemad on kunagi noored olnud. Eriti kehtib see lastelaste puhul. Oma laste kasvatamisel me sageli veel nii targad ja mõistvad pole.

Kui palju teil lapselapsi on?

Tütar Janinal on üks tütar, poeg Jüril on kaks poega ja veel abikaasa tütar Keit. Kõik nad on Karemäed ja kõik on omad. Lapselapselapsi on mul kuus.

Mis annab hommikul ärgates jõudu uuele päevale vastu minna?

Näiteks kuulan Vikerraadiost uudiseid. Kui mõni uudistest minus huvi äratab, on see juba esimene hea märk. Kohv. Ma uinun kiiresti, aga ärkan pikalt ja pahuralt. Kuna ma aga tean, et pool tundi ja tass kanget kohvi on kindel ja kiireim viis tujutusest üle saada, siis tõusen kohe, panen kõrvaklapid pähe, lülitan raadio sisse, kohvimasina käima ja sean end oma kiiktooli istuma. Kuulan Vikerraadiot, timmin kohvi ja ootan, kuni eluvaim sisse tuleb. Vahepeal kontrollin ka, et kas on juba tulnud.

Kuidas siis?

Lihtsalt kujutan ette, et teeks midagi, midagi lihtsat, näiteks voodi ära. Ja testin, kas inspireerib. Või teen veel ühe kohvi.

Miks kõrvaklapid?

See on mul harjumus ajast, kui me Reinuga kuulasime või vaatasime teine teises toas erinevaid saateid. Telereid oli meil ka kaks. Või kui ma ärkasin varem, kui Rein alles magas, ei äratanud ma teda üles. Pealegi annavad klapid liikumisvabaduse, lasevad sul kuulamise kõrval tegeleda ka muuga.

Mis noorusaastatest meelde on jäänud?

See on nii üldine küsimus… Aga kui tagasi mõelda ja samas vaimus vastata, siis meenuvad mulle kõigepealt helesinine taevas, suur valgus ja mingi seletamatu, südant pitsitav rõõm.

Ma olin abielus, meil oli kaks last. Me mõlemad töötasime algul raadios ja siis televisioonis. Elu tundus nii ilus ning kõik, mis ootas ees, tõotas tulla niisama muretu ja helge. Ja ehkki see ülev hingeseisund asendus peagi tõese nägemusega elust, ikkagi tore, et see aeg oli!

Hoolimata kõigest. Me elasime ju kitsalt, mu vanemate juures. Üksteist aastat kuuekesi nende kaheses läbikäidavate tubadega korteris, enne kui eluolu mõnevõrra paranes.