Kunstsarv, immuunsus ja moodne matusekultuur

Värskes ajakirjas 60+ räägib Ruth Karemäe, kuidas nad abikaasa Rein Karemäega teineteist leidsid, miks ta pärast televisioonist lahkumist enam palgatööle ei läinud ja vastab küsimusele, kas eakusel nooruse ees ka eeliseid on.

Mis on kunstsarv? Küllap tekitab see sõnagi täna juba üllatust ja küsimuse, mis see üldse on. Plastmassi eellasena võidutses kerge ja vastupidav piimaplast aksessuaaride maailmas, oli asendamatu kodusisustuses, mööblitööstuses ja mujal. Nimetust kunstsarv hakati kasutama seetõttu, et materjali sai värvida lugematutes toonides, mis võimaldas valmistada odavast valgumassist kalliste materjalide, näiteks sarve, koralli, pärlite, merevaigu, elevandi- ja kilpkonnaluu, erinevate poolvääriskivide, sh marmoriga äravahetamiseni sarnaseid imitatsioone. 60+ novembrinumbris kirjutab kunstiteadlane Anne Ruussaar, kuidas tehti Eestis kamme, nööpe ja kapinuppe ehk jutustab meie kunstsarvetööstuse loo.

Kui suvel jõudsime koroona juba peaaegu unustada, siis sügise saabudes tuletas ta ennast jälle meelde. Paljud elavad ravi ja vaktsiini ootel. Uudiseid tuleb pidevalt. Kui algul arvati, et koroonavaktsiin võib olla universaalne, siis nüüd on selge, et nii hästi see ei lähe. Kõik teavad, et mõni inimene põeb grippi ja teisi nakkushaigusi sageli, lausa igal aastal, teine aga ei haigestu üldse või kui, siis põeb kergelt. Seda ka siis, kui nad töötavad või elavad koos. Miks nii? Haigestumine sõltub väga suures osas inimesest, eelkõige sellest, kui tugev on tema immuunsus. Immuunsusest kui keerulisest süsteemist kirjutab arst, tervisenõustaja ja psühhoterapeut Epp Veski. Ta annab 60+ lugejale ka nõu, kuidas oma immuunsuse eest hea seista.

Novembrikuu ajakirjas jätkame sarja Eestist ja selle huviväärsetest kohtadest Eesti pealinna Tallinnaga. Kas teadsite, et Tallinna Raekoja platsile püstitatud kuusk on väidetavalt Euroopa vanim sära ja pidulikkust pakkuv jõulupuu avalikus linnaruumis?

Tallinn on uhke jõululinn juba mitu aastat, olles ühe pulga peal mitme teise maagilise jõuluturulinnaga, nagu Dresden, Praha, Innsbruck, Basel, Frankfurt ja London. Millised kaunistused jõulude ajal Tallinna särama panevad, mida huvitavat pealinn kultuurinautlejale pakub ja kus saab ka ise jõulude eel käed külge lüüa, saab lugeda värskest 60+ novembrinumbrist.

Hingedeajal ilmuvas ajakirjas 60+ küsime, kas kalmistud lähevad ajaloo rüppe. Kas traditsiooniline matusekultuur hääbub? Kalmud on viimased puhkepaigad ja kohad, kus lahkunuid leinata. Peale selle on nad ka kultuuriajalooliselt olulised paigad. Ajad aga muutuvad, nii nagu elus, nii ka surmas.