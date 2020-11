Diabeetik Maire: minu haigusele ei viidanud mitte miski

Mõned aastad pärast ravi alustamist selgus, et ravimid ei mõju piisavalt ning edasi tuleb haiguse kontrolli all hoidmiseks insuliini süstima hakata. Uudised olid esialgu hirmutavad, kuid nii kulgeb mu elu siiani. Süstimisega harjumine võttis aega. Oli hetki, kui tundus lihtsam see tegemata jätta, aga lähedaste toetavad ja julgustavad sõnad aitasid mind palju. Lisaks süstimisele, kontrollin pisteliselt ka veresuhkru taset.

Leian, et diabeet on väga salakaval haigus, millele tuleb palju varem jälile saada. Inimesed, kes on riskirühmas, peaksid oma tervist jälgima, et võimalikke sümptomeid võimalikult kiiresti ära tunda ja õigel ajal arsti juurde pöörduda. Õigeaegse raviga võib ennetada paljusid probleeme, mis muul juhul võivad organismi mõjutama hakata.