Mida tuleks arvestada abivahendit üürides?

“Iga üüritav ratastool, potitool või muu abivahend läbib enne väljaüürimist Invaru töökojas tehnilise ülevaatuse ja põhjaliku puhastuse-desinfitseerimise,” kirjeldab Tiido ja lisab, et on loomulik, et liikuvad abivahendid või kauem kasutuses olnud vahendid vajavad aeg-ajalt ülevaatamist, nende osad väljavahetamist või hooldust ja remonti. “Üüriperioodi jooksul on selline hooldus kasutajate jaoks tasuta ning vajadusel tuleb lihtsalt abivahendikeskusega ühendust võtta,” selgitab Tiido. Küll aga lisab ta, et remonttööd tuleks jätta abivahendi omaniku ehk abivahendikeskuse mehaanikute hooleks ja ise abivahendit ümberseadistama või remontima mitte hakata.

Üüritud abivahend on küll kasutajale kasutamiseks, kuid Tiido paneb südamele, et tegemist on abivahendikeskuse varaga, mida tuleb kohelda heaperemehelikult. “Iga abivahend on ette nähtud kindlaks tegevuseks - ratastool liikumiseks, dušitool pesemistoiminguteks. See tähendab, et tavalise ratastooliga ei tohi käia duši all. Ning ratastooli kasutades tuleks samuti hoolas olla - mitte seinu ja uksi rihtida, liikuda astmetel ettevaatlikult jne. Nii-öelda loomuliku kulumise korral aitab abivahendikeskus vajalikud parandused ja hooldused ära teha ning kui see pole võimalik, antakse asenduseks samaväärne abivahend. Küll aga tasub silmas pidada, et valest või lohakast kasutamisest tingitud paranduste eest peab abivahendi üürija ise tasuma,” märgib Tiido.