Esimese dementsusesõbraliku hoolekandeasutuse märgise sai Benita Kodu

Üldhooldust pakkuvatel asutustel on alates septembrist võimalik taotleda dementsusesõbraliku asutuse märgist. Taotluses on kokku neli valdkonda, millele peab asutus märgise saamiseks vastama: asutuse väärtused, füüsiline ja sotsiaalne keskkond, tegevused ja üritused asutuses ning personali pädevus ja professionaalsus.

“Pälvida esimesena Eestis dementsusesõbraliku hoolekandeasutuse märgis, on suur tunnustus,” sõnas Benita Kodu juhatuse liige Marilin Vaksman. “Suvel valmis pikalt ja põhjalikult planeeritud Benita Kodu juurdeehitus, mis on mõeldud inimestele, kellel on progresseeruv mäluhäire. Selleks, et oleksime märgise vääriline, koolitame järjepidevalt personali ning panustame keskkonna ja teenuste arendamisse. Soovime, et meie elanikud tunneksid ennast koduselt, samas tagades piisava iseseisvuse, väärikuse ja turvalisuse.”