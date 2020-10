Kodune hapnikuravi aitab jätkata igapäevast elu

Kodusele hapnikravile saab patsiendi suunata kopsuarst. Pikaajaline hapnikravi on näidustatud eelnevalt maksimaalset medikamentoosset ravi saanud haigetele, kellel ägenemistevahelisel perioodil võetud veregaaside analüüsid on järgmised:

Missugusele patsiendile saab määrata koduse hapnikravi?

Koduse hapnikravi määramise eeltingimus patsiendile on suitsetamisest loobumine. Üldjuhul peaks patsient enne hapnikravi määramist olema mittesuitsetaja mitu kuud, sest gaasivahetus võib pärast suitsetamise lõpetamist oluliselt paraneda. Ta ei tohi liigtarvitada alkoholi ning rahustavaid ravimeid, sest need võivad pärssida tema hingamist.

Koduse hapnikraviga seotud riskide vähendamine

Plahvatusohu tõttu on suitsetamine ja lahtise tule kasutamine hapnikuseadmete läheduses keelatud. Koos lisahapnikuga ei tohi kasutada õli baasil valmistatud kreeme või salve nina limaskesta ning huulte pehmendamiseks. Õli ja rasv on hapniku juuresolekul eriti ohtlikud, sest need võivad ise süttida. Hapniku manustamise ajal ei tohi kammida juukseid ega kanda sünteetilisi riideid, mis põhjustavad staatilise elektri teket. Hapnikuaparatuuriga samas ruumis peab olema suitsuandur (2, 3).

