Tallinna Keskraamatukogu kutsub seenioreid veebi vahendusel õppima

„Isegi siis, kui me mõne keerulisema teema puhul kohe ise õpetada ei oska, siis kogenud infootsijatena oskame suunata, kuhu edasi pöörduda.“

„Meil on eriti hea meel, et järjest enam jõuavad meieni digihuvilised seeniorid,“ ütleb Kristina Rood. „Meil on seenioride grupid Skype'is ja Facebook'is, kus omavahel suheldakse, jagatakse digiteadmisi jne. Kutsume nendega julgelt ühinema.“