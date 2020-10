Taimetark õpetab valima kiirabitaimi ja tegema taimeteed

Ürt sõelale, kuum vesi peale

Angervaks. FOTO: Karepa Ravimtaimeaed

Angervaksatee aitab samuti just esimeste külmetusnähtude korral. „Ürt sõelale, kuum vesi peale. Tõmmata lasta polegi vaja. Nimelt sisaldab angervaksaürt salitsülaate, millel on verd vedeldav toime. Angervaksateed sobibki tarvitada näiteks südameaspiriini asemel, et keha saaks ravimitest puhata. Kui külmetus kallal, on hea juua vaarikavarreteed. Esmajoones soovitatakse küll metsvaarikaid, aga kui neid koju varutud pole, kuid maja kõrval aedvaarikad kasvamas, võib neidki tee tarbeks lõigata – neil on samuti toime ja hea maitse.”

„Alati on looduses isekasvavatel taimedel ja põõsastel mitu korda väekam toime kui kultiveeritud kultuuridel,” toonitab Maret Makko. Võib kasutada suvest tallele pandud metsvaarikavarsi, aga väga hästi sobivad ka värskelt lõigatud. Vaarikavarred tuleks lasta keema, jätta pliidile kaane alla tõmbama või lasta mõni tund termoses kuuma veega haududa ja siis kurnata.

Paljusid naisi kimbutab külmal aastaajal põiepõletik, siis on hea, kui kapist on võtta paar peotäit kuivatatud ilusaid pohlavarsi. Nii saab ootamatult tekkinud häda korral kohe ravitee appi võtta ja valu leevendada. Peale vaarika ja pohla saab talvel abi kuuselt, männilt ja kadakalt. „Need on meie loodusimed, mida võime igaüks metsa minnes Eesti puhtast loodusest leida ja korjata,” nendib taimetark.

Teise maailmasõja ajal ravisid venelased nii oma sõjamehi, see toime pole tänapäevalgi tundmatu.

Männiokkaid ja -vaiku on rahvameditsiinis palju kasutatud. „Okkad on juba 1500 aastat olnud tuntud skorbuudiravim. Teise maailmasõja ajal ravisid venelased nii oma sõjamehi, see toime pole tänapäevalgi tundmatu,” rõhutab Maret Makko.

„Paljude spaaprotseduuride seast leiab männiokkavanni, aga seda saab teha koduski. Okkavann on hea reuma ja nahahaiguste vastu, see peletab oma mõnusa lõhnaga viirusi ja lõõgastab pinges keha. Lihtsa lõõgastava vanni tarbeks tasub okastest kuuma veega tõmmis teha ja see vanniveele lisada. Vitamiinijooki saab teha ka talvistest männiokastest. Joogi tegemiseks tuleb võtta 100 grammi okkaid ja pool liitrit kuuma vett. Piisab poolest klaasist tõmmisest päevas, et rahuldada inimese C-vitamiini tavalist vajadust. Kuuseokkaid ja -vaiku on kasutatud samamoodi nagu männiokkaid. Kuuseokkateed võib juua angiini ja hingamisteede põletike korral.”