Muhumaa – väike mereriik kahe väina vahel, kus elavad särava ilumeelega inimesed

Kuulsad jaanituled ja kaikahüpe

Muhu saare peatee viib Hellamaani. Kes ei teaks Hellamaa jaanitulesid, kus Tihuse peremees on kaskedega kaunistatud vankrites hobustega kohale toonud ka külalisi Lätist ja kus tants käib hommikuni, nii et murust enam midagi järel ei ole. Pilte Hellamaa kirikust jaanitule taustal lisandub igal aastal.

Piirilt metsade vahelt leiab Muhu Seikluspargi. Siin kohtab Triinu Vokki, kes kange saare naisena „toidab ära seitse last ja mehe pealekauba”, kui vaja ja maanaisele kohaselt ei kohku tagasi ühegi töö ega raskuse ees. Peale pargiga tegelemise on ta vabatahtlik teraapiakoerajuht ja metsa vahel on koerte haridusrada. Koeraomanikud on siia tee leidnud.

Piirilt metsade vahelt leiab Muhu Seikiluspargi. Ronimisradade juures on kõige põnevam ööronimine. Mõnele meeldib allasõit nii väga, et jääkski õhusõitu tegema. FOTO: Thea Karin

Ronimisradade juures on kõige põnevam ööronimine. „Eestlane tahab istuda õhtul omaette ja raske on gruppe ööronimiseks pimedasse metsa meelitada,” naerab Triin. Margo ja Kristjan jälgivad tähelepaneliku pilguga ronijaid, et neid õigel ajal abistada. „Motiveerime kõiki, kes siia tulevad, et nad saaksid kaasa rohkem enesekindlust ja tahaksid uut proovida. Instruktorid aitavad turnijad üle rasketest kohtadest ja toovad nad vajadusel alla. Mõnele meeldib allasõit nii väga, et jääkski õhusõitu tegema”.

Kui Saaremaal Orissaares käiakse vaatamas, kuidas ümber tammepuu jalgpalli mängitakse, siis üle Eesti on hakanud levima teade Karjamaa kümnevõistlusest. Tegemist on eksperimentaalse, mõnusalt ekstreemse ja maalähedase tõlgendusega traditsioonilisest kergejõustiku kümnevõistlusest. Ainult tõkkejooks on üle kadakate, 60 meetri jooks toimub puupakkudelt, paigalthüpe tehakse saepurusse, kivi heidetakse kiviaeda, hüpatakse karjapoissi, 300 meetri jooks on võsajooks, heidetakse saepuruseibi, hüpatakse kaigast ja visatakse malakat, tuhande meetri jooks finišeerub merre.

Idee sündis sellest, kui Pallasmaa külast pärit poisike Koit proovis koduõuel oma iidoli Erki Noole järgi alad ise läbi teha ja kasutas selleks looduses saada olevat. Kümnevõistlus sai alguse sünnipäevapeost, kui Koit kutsus sõbrad kümnel alal võistlema. Aastal 2020 võeti mõõtu juba kolmandat korda.

Elav Koguva küla pole muuseum

Koguva küla hooned koos ristuvate külatänavate ja neid ümbritsevate kuni pooleteise

meetri kõrguste kiviaedadega on arhitektuurimälestisena kaitse all. Tegemist ei ole muuseumiküla, vaid elava külaga, kus igas talus toimetatakse. Sageli satuvad aga kiviaedadest, sammaldunud rookatustest ja kiviaedadel „vanaduspuhkust” pidavatest paatidest lummatud külastajad eneselegi märkamatult kellegi taluõue. Seega on lisandunud sildid, kus palutakse eraelu austada.