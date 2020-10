Inimlik unistus elamisväärsest vanadusest viib petturite võrku

Pole mõtet ennast lollitada – rohkem raha oleks loomulikult parem, kuid kas me tõesti vajame rohkem raha, et elada tervislikku, õnnelikku ja rahuldust pakkuvat elu? Juba antiikfilosoofias arvati, et inimese teevad õnnelikuks naudingud, mille annavad raha, tunnustus, tervis ja kehaline ilu. Järelikult ei olegi õnne küsimuses midagi mõtelda: saatus kas on või ei ole inimesele andnud ilu ja tervise.

Inimese enda hooleks jääb raha teenida, et endale naudingud osta, või siis mingil muul moel ühiskonna tähelepanu ja tunnustust pälvida. Samas näitab enamik maailmas tehtud tõsiteaduslikke uurimusi, et just raharohkus saab sageli tõelise õnnetunde takistuseks. Raharohkus muutub sageli hoopis probleemitekitajaks.

Stabiilne elu tõukab riskidele

Kindlasti mängib raha kogumises ja vara kogumises olulist rolli keskkond. Õnneks on Eesti asukoht väga stabiilne – ei maavärinaid, vulkaane, orkaane, maalihkeid ega massilist kuritegevust. Seega tasub mammonat koguda, minnes välja ka suurematele riskidele. Raha ja vara kogumisest saab parandamatu haigus.

Jaapanlasel on väike toake, magamiseks matike ja nurgas kohver, kus on mõni riidehilp tagavaraks, ja veidi toidupoolist, kui peaks minutite jooksul maavärinahirmus toast välja pagema. Jaapanlane investeerib pigem iseendasse, oma laste haridusse, oskab puhata, siiralt naeratada ega hoia raha kokku, kui on võimalik kusagile reisida.

Jaapanlane investeerib pigem iseendasse, oma laste haridusse, oskab puhata, siiralt naeratada ega hoia raha kokku, kui on võimalik kusagile reisida.

Igal inimesel on õigus teha oma valikuid, panuseid, unistada ja omada. Ühed meie seast on ülekaalukalt vaimuinimesed, keda vahel ka boheemlasteks tembeldatakse, ning teised raha ja asjade kummardajad, keda asisteks äriinimesteks peetakse. Üsna raske on olla kusagil keskel, sest tavaelu aina kiireneva tempoga soosib pigem üht või teist poolust.

Luule Viilma on oma raamatutes ja artiklites rõhutanud, et praegusaja tsivilisatsiooni kõige suurem probleem on oskamatus suhelda ehk oskamatus ellu mõistvalt suhtuda ehk oskamatus tingimusteta armastada – oskamatus õigesti mõelda.

Kes eluseadusi ei tunne, sel on teda tõesti raske tingimusteta armastada, kuigi süda ütleb, et on vaja. Igal juhul seisneb õnn soovide, ihade ja kirgede rahuldamises, olgu nende objektiks kas teised inimesed või ostetavad kaubad.

Armastust ja sõprust ei saa osta, müüa ega vahetada – neil puudub rahaline väärtus. Kahjuks samastab uus põlvkond tutvust ja sõprust üha rohkem sellega, kes midagi rohkem annab või kingib. Kasvõi sünnipäevaks. Lilled ja hea sõna enam süüa ei kõlbavat. Armudeski uuritakse kõigepealt järele, kas poisil on ikka auto või kas tüdruku vanemad on ikka küllalt jõukad.

Elu, vabadus ja ostetud õnn