Üksindust armastav Ülle Lichtfeldt alustab päeva seenemetsas

Ema oli valmis end ise haiglasse võitlema, et lapsele appi minna. „See oli väga keeruline aeg,” tunnistas ta. Ent juba nädal pärast sündi pagesid värsked lapsevanemad beebidega Tallinna korterist Ülle ja tema abikaasa Indreku maakoju. Nii said vanavanemad algusest peale lapselaste Indi ja Luna kasvamist näha ja toetada, neid peaaegu igal õhtul vannitada ja magama panna.

„Ma ei uskunud kunagi seda juttu, et oma lapsed on armsad, ent lapselapsed veel armsamad. Aga ongi nii!” Ülle sõnul tuleb see sellest, et Indile ja Lunale saab ta pühendada täpselt nii palju aega, kui ta tahab ja on tarvis. „Ma võin nad iga kell emale tagasi anda ja öelda „Tsurr! Ma pean minema!” Oma laste puhul seda lubada ei saa.”

Tema sõnul on kaksikutega abis terve pere, et uuele emale rohkem uneaega või lihtsalt väikest vaheldust lubada. „Iga naine, kes on lapse ilmale toonud, saab aru, et tunnike vaheldust või puhkust on teretulnud. Teise tunni möödudes hakkad muidugi juba igatsema,” teadis Ülle.

Nii ongi ta mõnikord lubanud tütre kontserdile või etendusele ja ise lapsi valvanud. „Siis tunnen, kui suur on vastutus. Ühe lapsega on lihtne – ta nutab, sa tegeled. Aga neid on ju kaks ning mõlemal on oma soovid ja tahtmised. Üks magab, teine hakkab nutma ja äratab esimese ka üles. Või hakkavad koos nutma. Mulle tuleb paanika peale. Ma tõesti imetlen, kuidas tütar nendega hakkama saab. Tal on mõlemad lapsed käte peal, juba ta saab söögi tehtud, juba on nad toidetud. Ega kellelegi ei anta rohkem, kui ta kanda jaksab,” tõdes Ülle.

Kolmkümmend aastat teatris

Rõõmusõnumeid jätkus ka maisse, mil Ülle Lichtfeldtil täitus 30 aastat töötamist Rakvere teatris. Selle aja jooksul on ta ainult (!) selles teatris teinud üle 200 rolli, juurde veel lugematud etteasted televisioonis ja teistel lavadel. Aga Ülle ei vaata tagasi, läheb ikka edasi. „Aeg on läinud nii ruttu. Ma ei tee veel mingeid kokkuvõtteid, mina vaatan tulevikku,” ütles ta.

Kõige südamelähedasemateks rollideks peab teatri „vapiloom” neid, kuhu on tulnud kõige enam panustada: „Pipi Pikksukk”, „Mina, naine”, „Kõrboja peremees”, „Kui seda metsa ees ei oleks”. Ent tegelikult on lemmikuid raske valida, sest igasse rolli tuleb sisse elada, tükike iseendast ära anda.

Vahel teeb ta ühe hooaja jooksul Rakvere teatris kaheksa-üheksa rolli. Nii ongi juhtunud, et ta istub väljasõiduks teatribussi mõttega, et täna mängime üht lavastust, ent siis selgub, et bussis on valed inimesed. „Siis sain aru, et sõidame välja hoopis teise lavastusega,” naeris Ülle. „Avasin ajus teise faili. Kõik need rollid on ju pähe talletunud.”