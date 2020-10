Eakate telefoniseltsi uuringusse oodatakse osalejaid

“Regulaarsete telefonikõnede tegemine vanemas eas sugulastele ja sõpradele on tavapärane ja ei vaja mingi metoodika järgmist, küll aga huvitab mind telefoniselts, mis on rahuldustpakkuv mõlemale osapoolele, aitab säilitada vanema inimese kognitiivseid võimeid, toetab elu mõtestamist ja tulevikutunnetust. Telefoniseltsi pidamise metoodika väljaarendamine on uuenduslik lähenemine nii täiskavanuõppe kui kogukonnaõppe valdkonnas,” selgitas Tambaum.