Tuhandete pensionärideni jõuab täna koos pensioniga ka 115-eurone toetusraha

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul on amet seda toetust maksnud neli viimast aastat. „Inimeste teadlikkus toetuse saamise tingimustest on aasta-aastalt kasvanud ja hea meel on selle üle, et ka rahvastikuregistri andmed, mille alusel me seda toetust maksame, on korrektsemad.“

„Samas on see endiselt kõige sagedasem põhjus, miks inimene toetusest ilma jääb, sest registris olevad andmed näitavad, et eluruumis elab siiski veel keegi,“ rääkis Kümnik.

„Enda eluruumi andmeid soovitame kontrollida otse rahvastikuregistrist, kus on näha, kes inimesega samale aadressile veel sisse on kirjutatud. Meie saame küll kinnitada, kas inimene elab rahvastikuregistri andmetel üksi, kuid teiste samal aadressil elavate inimeste kohta täpseid andmeid ei ole meil õigust välja anda,“ rääkis ta.

Toetuse saajate arv on aasta-aastalt kasvanud. 2018. aastal sai toetust veidi üle 79 800 inimese. Eelmisel aastal oli toetuse saajaid 87 500.

2020. aasta toetusesaajatest veidi üle 80 200 on need, kes said toetust ka 2019. aastal. „Päris uusi vanaduspensionäre, kes eelmisel aastal ei olnud veel pensionil, lisandus sel aastal toetusesaajate hulka üle 3300. Uusi saajaid, kes möödunud aastal ei elanud rahvastikuregistri andmetel üksi, on üle 6000,“ lisas Kümnik.

Inimesi, kes möödunud aastal toetust said, kuid sel aastal enam saajate hulka ei kuulu, on ligikaudu 5700.

makstakse korra aastas neile, kes on ajavahemikus 1. aprillist 30. septembrini vanaduspensionieas, kelle vanaduspension on alla 582 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetust makstakse registrites olevate andmete põhjal ja inimene ise toetuse saamiseks midagi tegema ei pea.

Toetust on õigus saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus. Andmed hooldekodus viibimise kohta saab sotsiaalkindlustusamet otse hooldekodudelt.