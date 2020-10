Igal aastal võiks üle 800 vähihaigestumise olemata olla

Kopsuvähi tekkes on kõige suuremaks riskiteguriks suitsetamine, mis põhjustab 90% kõigist kopsuvähi juhtudest. Kopsuvähk on üks nendest vähkidest, mida oleks võimalik suurel osal juhtudest ära hoida - kui noorukid ei alustaks suitsetamist ja täiskasvanud loobuksid suitsetamisest. Vähk ei arene suitsetajatel üleöö, vaid aastatepikkuse suitsetamise tagajärjel.

Tubakasuitsus on üle 4000 keemilise komponendi, millest rohkem kui 40 on kantserogeensed e. vähkitekitavad. Ka uued tubaka ja nikotiinitooted ei ole tervisele ohutud ning kahjuks alustavad noored aina sagedamini suitsetamist just nendest. Teised riskitegurid on passiivne suitsetamine, kanepisuitsetamine, radoon, töökohtadel esinevad ekspositsioonid teatud ainetele ja õhusaaste. Kõigi nende riskitegurite mõju võimendub sageli koostoimes tubakasuitsetamisega.