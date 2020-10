Novembri keskpaigani saab end apteekides gripi vastu vaktsineerida

Vaktsineerimist teostatakse tänavu juba kaheksas linnas ja kokku 30 apteegis. Uue linnana lisandus Narva, lisaks saab vaktsineerida Tallinnas, Pärnus, Tartus, Rakveres, Jõhvis, Kuresaares ja Võrus.

Eesti Proviisorapteekide Liidu (EPAL) esindaja Ly Rootslase sõnul annab kõige kindlama kaitse gripiviiruse vastu vaktsineerimine. „Selleks, et ennetada ja vähendada gripiviirusesse haigestumist ja gripisurmasid on oluline, et meil oleks vaktsineerimine hästi kättesaadav ja kergesti ligipääsetav. Apteegid asuvad mugavates asukohtades ning on pika lahtiolekuajaga, mis loob inimestele hea võimaluse vaktsineerimas käia ka õhtusel ajal ning mõnes kohas nädalavahetuseti,“ selgitas Ly Rootslane.

Apteegis saab gripi vastu vaktsineerida juba kolmandat hooaega ja see on iga aastaga muutunud aina populaarsemaks. Apteegis vaktsineerimine on oluliselt kasvatanud vaktsineeritute hulka Eesti elanikkonnas. Möödunud aastal tehti apteekides gripivastast vaktsiini üle 14 000 inimesele.

Tänavu pööratakse kõrgendatud tähelepanu COVID-19 levikust tulenevate nõuete täitmisele. Erinevalt eelnevatest aastatest, kus vaktsineerimine toimus elavas järjekorras, tuleb sel aastal eelnevalt registreerida ning saabuda kohale ettenähtud ajal. See on vajalik, et ära hoida pikki järjekordi ja rahvamassi tekkimist apteegis.

Vaktsineerima ei tohi mitte mingil juhul minna haigussümptomitega. Kui aeg on broneeritud, aga inimene haigestub, siis tuleb vaktsineerimine edasi lükata.

Kõikidele vaktsineeritavatele antakse apteegist mask, kohustuslik on kätte desifintseerimine ja tuleb hoida ettenähtud distantsi teiste patsientidega. Lisaks palutakse igal patsiendil kinnitada, et ta ei ole haige, tal endal ja tema lähikonnas ei ole COVID-19 nakatumist.

Apteekides vaktsineerivad tervishoiutöötajad. Lisaks apteekidele on võimalik vaktsineerida vaktsineerimiskabinettides või perearsti juures.