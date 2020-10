Telesaates hakatakse seenioride ning tehnoloogia vahele silda looma

“Meil on väga hea meel, et “Prillitoosi” meeskond oli nõus Teliaga koostööd tegema, et püüda vähendada ühiskonnas üheks valupunktiks kujunenud digilõhet, kasvõi pisut. Me seisame fakti ees, et rahvastik vananeb ning see trend järjest kasvab. Näiteks prognoositakse 2035. aastaks, et Eestis on iga neljas inimene vanem kui 65 eluaastat. Kuigi väga paljud seeniorid on huvitatud tehnoloogiaga paremini sinasõbraks saama, tuntakse jätkuvalt puudust toest, kes informeeriks ja õpetaks juba tänaseks loodud lahendusi kasutama. Siiralt loodan, et käivitatud nutiabi rubriik hakkab täitma just selle abimehe rolli,” lausus nutiabi rubriigi toimetaja ning Telia Eesti PR projektijuht Karl Gustav Adamsoo.