Meie keha on loodud liikuma

Lisaks kõigele muule kasulikule, mida tervisesport annab, parandab tantsimine või muutuva pinnaga looduses kõndimine väga hästi tasakaalu.

Mida teha, kui inimene on füüsiliselt väga töntsiks jäänud?

„Oma vormi parandamist sobib alustada näiteks reipast 20–30minutilisest kõnnist paar korda nädalas. Kui võhma jätkub, siis pool tundi järjest, aga liikumisega sobib alustada kas või kümneminutilisest kõnnist. Hiljem võiks koormust kasvatada, lisades liikumise päevi ja hea enesetunde korral suurendades kõnnitempot. Treppidest üles kõndimine kuulub pigem jõuharjutuste alla,” tuletab dr Eve Sooba meelde.

„Kõik tegevused, mis tõstavad pulsisagedust ja kiirendavad hingamist, on aeroobsed harjutused, mis tugevdavad südame-veresoonkonda.”

Värskeima uuringu kohaselt on isegi kord nädalas tehtavast jõusaalitreeningust üle 65aastaste inimeste tervisele tuntav kasu. See suurendab lihasmassi, alandab vererõhku ja parandab ainevahetust. Sest alates 60. eluaastast hakkab ka terve inimese lihasmass ja tasakaalutunnetus selgelt vähenema. Kõige efektiivsem „vasturavim” sellele on regulaarne füüsiline aktiivsus. Sellega tuleb dr Sooba sõnul aga targalt alustada, koomust tasapisi suurendades.

Jõuharjutusi saab teha ka kodus

Soomes Jyväskyla Ülikoolis pandi eelmise aasta alguses kokku katsealuste grupp eakatest, kel oli mõni tervisenäitaja korrast ära: mõnel vererõhk või kolesterool, mõnel põletikumarkerid liiga suured. Üheksa kuud käis 106 katsealust vanuses 65–75 kord kuni kolm korda nädalas jõusaalis, kus nad tegid treenerite juhendamisel läbi lihtsa harjutuskava, mis hõlmas kogu keha lihaseid. Eakad katsealused sooritasid igast harjutusest 2–5 sarja kokku 4–12 kordusega vastavalt võimetele, kuid vähemalt ühes sarjas pidid tegema nii palju kordusi, kui vähegi jaksasid.

„Varasemad rahvusvahelised uuringud on näidanud, et lihasmassi suurenemine ja rasvaprotsendi vähenemine on kõige efektiivsem siis, kui jõusaalis käia vähemalt kaks korda nädalas. Ka meie uuringust ilmnes, et mida innukamalt seeniorid jõusaalis käisid, seda kiirem lihasmassi kasv ja efektiivsem rasvapõletus oli – vähemalt kaks korda nädalas kogu hingest jõuharjutusi tehes. Mis aga uuringutulemusi analüüsides meid tõeliselt üllatas, oli asjaolu, et ka pelgalt kord nädalas tehtud jõuharjutused parandasid vanemaealiste igapäevast toimetulekut. Kõik osalejad tunnistasid, et nii näiteks ostukottide kandmine kui ka treppidest üles kõndimine oli üheksakuulise treeningprogrammi läbimise järel nende jaoks tunduvalt kergem,” ütleb ajakirjale Seniori Terveys 55+ uuringut juhtinud Jyvaskylä Ülikooli liikumisteaduste ekspert Simon Walker.

Kuopio Ülikooli neuroloogiaprofessor Hilkka Soininen lisab, et eriti tähtis on igapäevane füüsiline aktiivsus inimestele, kelle suguvõsas on esinenud Alzheimeri tõbe. „Liikumine, tervislik toiduvalik ning elurõõm – kõik need pidurdavad dementsuse teket. Kõik, mis on hea südamele, on hea ka meie ajutegevusele,” ütleb professor.