Vinüülplaat oma krõpsudega on kui täpp „i” peal

Rohkem õhku

Mihkel Trumani ütlust mööda ongi suurim nauding see, et saab anda välja väga hea helikvaliteedi (nende helirežissöör on Priit Kuulberg) ja põhjalike saatesõnadega sisukalt kujundatud heliplaate.

„Vinüülil on õhku rohkem ja nii saab muusika paremini elama hakata,” arutleb Mihkel Truman. „Teiseks on vinüüli ümbrisel palju puhast pinda, eriti just lahtikäivatel ümbristel, ja see annab võimaluse peale saatesõna avardada albumi muusikalist külge hästi läbimõeldud ja kunstilise visuaaliga. Lõpuks – füüsiline helikandja, olgu ta vinüül, CD või isegi kassett, on võrreldes helifailide lõputu nimistuga arvutis selgelt piiritletud, see moodustab terviku, mis enamasti ei ole juhuslik valik lugusid. Ja kui plaat tuleb panna ekstra mängijasse, on see konkreetne ettevõtmine, milleks tuleb laua tagant tõusta, see aga aitab muust ümbritsevast välja astuda ja muusikale keskenduda.”