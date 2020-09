Katrin Karisma: Ma lihtsalt pean tegutsema!

Lahja lehm pole veel hirv

Ehkki Katrin end pagariks ei pea, uurib ta hoolega külluslikku kookide väljapanekut Peeter Rebase uues kohvikus Komeet.

„Kas te koogitüki pooleks ka lõikate, ma ehk nii suurt ei jaksa ära süüa?”

„Mis siis ikka,” otsustab ta eitavat vastust kuuldes kiiresti. „Ilmselt pean jala Kloogale kõndima, et kõik need kalorid ära põletada. Aga vahel ju võib? Ja pealegi, ega iga lahja lehm ole veel hirv!”

Katrin kordab seda lauset Laulasmaal mängitavas suveetenduses „Metsas ei kuule su karjumist keegi” juba teist aastat ja on ikka üllatunud, kui hästi see rahvale peale läheb. „Ju meil on selle dieedikultusega pisut liiale mindud,” arvab ta.

„Ometi on see ju kõigest pisike nauding siin elus. Nii nagu kohvikus istumine võiks olla palju suurem nauding kui meie praegusel kiirel ja ratsionaalsel ajastul, ja ettekandja võiks astuda ligi kohe, kui kohvitass tühjaks saab,” mõtiskleb Katrin. Et kas midagi soovitakse veel, aga kõik saavad aru, et klient, kes lihtsalt tahaks istuda, lehte lugeda või inimesi vaadata, pole oodatud.

Lahtunud kohvikukultuur

„Mul on nii kahju, et kohvikukultuur, mis veel nõukogude ajal siiski eksisteeris, rääkimata esimesest Eesti Vabariigist, on selles lõputus kiirustamises kuidagi lahtunud. Kuulasin raadiointervjuud Nikolai Kultasega. Millise kirega see mees suhtus kohvikupidamisse! Et kõik oleks ikka kõige parem. Tõi pagarid-kondiitrid Šveitsist, tema kohvikus pressiti vajadusel koguni klientide ülikondi, rääkimata kingade viksimisest ja värskete ajalehtede pakkumisest!

Katrin ise mäletab tänini kunagise legendaarse kohviku Tallinn kohvilõhnu. „Ja seda, et kohvi ei pakutud seal mitte tassidest, vaid erilistest ümmargustest klaasidest. Nii tahaksin, et head kohvikupidamise traditsioonid tagasi tuleksid. Aga võib-olla me ei oskagi enam aega maha võtta ja elu nautida, oleme nii harjunud tööd rabama.”

Samas võib ju töötegeminegi naudingut pakkuda, mõtiskleb Katrin. „Isegi kõige väiksem töö. Ka siis, kui on tunne, et ei taha, ei huvita, ei jaksa, olen end tagant sundinud. Mitte kõik tööd ja tegemised siin elus pole ju meeldivad, kuid need lihtsalt tuleb ära teha. Muuta endale meeldivaks. Kasvõi mõeldes sellele, kui hea tunne pärast on ja kui rahul saad endaga olla, kui need kord tehtud saavad,” filosofeerib ta.