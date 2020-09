Jõhvikas, krõpsudega vinüülplaat ja allkirjastatud volikiri

Lisaks kõigele muule kasulikule, mida tervisesport annab, parandab tantsimine või muutuva pinnaga looduses kõndimine väga hästi tasakaalu. Mida teha, kui inimene on füüsiliselt väga töntsiks jäänud, selgitavad 60+ värskes numbris lisaks taastusarst Eve Soobale ka Jyvaskylä Ülikooli liikumisteaduste ekspert Simon Walker ja Kuopio Ülikooli neuroloogiaprofessor Hilkka Soininen.

Hiljutine Eesti Haigekassa uuring näitas, et 80 protsenti ravirahast läheb 20 protsendile patsientidest, kes haigekassa spetsialisti sõnul põevad elustiilihaigusi ehk tõbesid, mis on seotud ülekaalulisuse, stressi, suitsetamise ja alkoholiga.

Ei saa väita, et kõik need haigused on põhjustatud elustiilist, sageli vajavad need inimesed ravijuhtimist ehk abi kroonilise haigusega toimetulekul.

„Ei saa väita, et kõik need haigused on põhjustatud elustiilist, sageli vajavad need inimesed ravijuhtimist ehk abi kroonilise haigusega toimetulekul,” ütleb sihtasutuse Viljandi Haigla koduteenuste osakonna juhataja Kadri Oras, kes juhib pilootprojekti PAIK, mis koordineerib tervise- ja sotsiaalteenuseid, et tagada patsiendile oma kodus järjepidev ravi ja parim sotsiaalne toetus. Mis see PAIK täpsemat on ja kuidas sai sellest abi mäluhäiretega 83aastane Malle, saab teada värskest ajakirjanumbrist.

Kui inimene halveneva tervise pärast või Eestist eemaloleku tõttu ei saa enam kodust välja või see on raskendatud või ei saa ta ise konkreetse tehingu sõlmimise juures viibida, saab ta ennast esindama määrata volitatud isiku. Oma esindajale tuleb selleks välja anda volikiri. Mis on eestkoste, mis vahe on volitusel ja volikirjal ning miks peab volikirjale allkirja andmist hoolega kaaluma, selgitab ajakirja 60+ septembrinumbris notar Priidu Pärna.

Meditsiiniteaduste doktor Rando Porosk, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer kergitavad keerulise nimega, aga põneva ja väga vajaliku vitamiini tüüpi ühendi Q10 nime taha peituvat saladuseloori.

Pole kedagi, kes poleks kuulnud filmimaailma kõrgemast tunnustusest Oscarist. Seal on aga rida teisigi kategooriaid. Parima kõrvalosatäitja kategooriagi on võimas asi, hoolimata sõnast „kõrval”. Arstiteadlane Mihkel Zilmer ja ajakirjanik Anne Lill jätkavad septembrikuu ajakirjas 60+ toidu-Oscarite kõrvalosatäitjate kategooria tutvustamist. Septembrikuu nominatsioon läheb kurgile.

Jõhvikad on tänavu just-just küpseks saanud. Kindlasti tasub neid rappa otsima minna ja talveks koju varuda. Meie esivanemate tarkus ütleb, et kõige õigem aeg jõhvikate korjamiseks on pärast esimest öökülma, sest siis peidavad punakuuelised mammud endas kõige enam kasulikku, ning et mida tumedam on mari, seda rohkem kasulikku selles sisaldub. 60+ septembrinumbris jagab Sirje Rekkor mõtteid ja ideid, mida Eesti looduse aardeks peetud jõhvikaga tasub ette võtta.

60+ septembrinumbris kirjutab Südameapteegi proviisor Ave Niidu tervise seisukohalt äärmiselt olulistest B-vitamiinidest.

Suvi veereb tasahilju sügisesse ja õuemängud asenduvad pikkamööda tubaste toimetustega. Tea Raidsalu jagab nippe, mida ette võtta, kui kõlab: „Vanaema, tule minuga mängima!”