Roosi ohustab tosin vaenlast

Roosikasvataja Mirjam Kongi ettevõte müüb mitmendat aastat kaubamärgi ROOZ all internetipoe kaudu roosiistikuid ja peab Tallinna külje all Tallinna-Rapla maantee ääres väikest aiandit.

Kirgliku roosikasvatajana soovitab ta eelistada koduaias roosisorte, mis ei karda külma ja on haiguskindlad – sellised suudavad kasvada ka ilma süsteemsete taimekaitsemürkideta. Ta ise püüab oma taimi mürgitada nii vähe kui võimalik. Samas tuleb meeles pidada, et need kuninglikud lilled vajavad korralikku väetamist – roosid on hästi näljased ja tahavad palju süüa saada. Neile meeldib orgaanika, kõdusõnnik ja lehekõdu.