Saaremaa – krutskeid täis kenade inimestega pönev paik

Maal, mille tunnuslause on „Heade tuulte pöörises” ei saagi olla teisiti, kui et tuulikud on selle meretaguse maa sümbol. Veel 19. sajandil oli peaaegu igal saare talul oma tuuleveski. Pukktuulikut, seda kividest ehitatud jalale toetuvat vanimat tuulikutüüpi näeb Saaremaa maastikupildis praegu üsna harva, aga Angla tuulikumäel Leisi lähedal on see-eest viiest tuulikust neli alles. Saare ainsas linnas ei puudu ka Veski restoran, mille teiseks nimeks on 2015. aastast Kohalike Maitsete Koda.

Selle lähedusest leiab ka Thule Koja. Trepist üles astudes tasub ülespoole vaadata, et märgata imelisi elukaid, keda ehk ka Vana-Kreeka maadeavastaja Pytheas oma müütilisel reisil kohtas ja kelle jälgedes saab ekspositsiooni uurida.

Thule Kojast leiab Saaremaa müüte nii saare naise naba kui ka Suure Tõllu kohta. Nii suur oli Suure Tõllu käsi. FOTO: Thea Karin

„Ära usu kõike, mida näed,” selgitab koja tegevjuht Mikk Saarela muuseumi motot sakslaste kultuurist pärineva tissidega kana juures. Informatsioon on kuvatud ekraanidele, kust leiab Saaremaa müüte nii saare naise naba kui ka Suure Tõllu kohta. Majale on loodud spetsiaalsed põrandakatted, nii et tasub ka maha vaadata, et leida end näiteks jalgupidi Abrukal. Treppe on majas palju, kuni tornikorruseni välja, ja uksed viivad lugemistuppa, kinosaali ning Saaremaa esimesele katuseterrassile, kus saab keha kinnitada, juua humalavett ja nautida üle linna vaadet.

Ei saa ilma sadamata

Saarel käimist ilma sadamata ei saa olla, sest isegi Saarte Liinide lennuk maandub Roomassaare poolsaarel sadama lähedal. Sadamast saab minna avastama Abrukat ja Ruhnut. Saaremaa Merespordiselts, üks Eesti vanemaid mittetulundusühinguid, sadakond aastat vanem kui Eesti riik, hoiab suuremat osa oma laevastikust Roomassaare sadamas. Baltic Work Boatil, kes neid toetab, on ka noorte purjemeeskond.

„Elujõulise ja kestliku sadama tunnusmärk ongi, kui merel teevad trenni Optimistid,” ütleb Rainer Paenurk, Saare Arenduskeskuse juhataja. Rainer on isehakanud saarlane, praegu Roomassaare suurim fänn ja sealse kohviku peremees, kes võlub taldrikule esimesed lestad.

Kui mõrrad sisse pannakse, valatakse küll ka Neptunile, et ta õnne tooks, aga pärnakad jõuavad ikka rohkem valada, sest on Läti odavamale viinale lähemal.

„Kala on tunduvalt vähemaks jäänud,” selgitab meiega ühinenud kalur Ain. Ja teeb nalja, et tuleb püüdma minna mööda rannikut, sest räim läheb Pärnu alla – kui mõrrad sisse pannakse, valatakse küll ka Neptunile, et ta õnne tooks, aga pärnakad jõuavad ikka rohkem valada, sest on Läti odavamale viinale lähemal.

Meie heidame teiselt korruselt pilgu merele ja jahisadamale. Siit sadamast startis laev Admiral Bellingshausen projektiga Antarktika 200 ja jõudiski Antarktikani välja. Tahtis ka Arktikasse, aga maailm pandi vahepeal lukku ja nii seilas ta veebruaris 2020 Roomassaarde tagasi. Pikemalt seisis alus Nasva laevatööstuse juures.