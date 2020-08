Näitleja Tiina Mälberg kummardab merd

Koroonakevad

Sedasama argist sahmimist jätkus Rakvere teatri näitlejate ellu ka siis, kui koroona kogu

Euroopa uppi lõi ja üks asutus teise järel kinni läks. 20. märtsil pidi esietenduma Soome lugu vanast torisejast, kes juba eluajal oma matuseks valmistub. Esietendust mõistagi ei toimunud, aga proovid käisid veel mõnda aega edasi, kogu lavastus sai lõpuni valmis.

Nii võib tõesti jõuda taipamiseni, et need vanemate heietused teemal „vanasti oli kõik parem” võivadki olla õiged...

See tavarutiin lahustas esimeste päevade ärevuse. Elus justkui ei olnudki väga suurt muutust, meenutab Tiina Mälberg. Lavastus sobitub sisu poolest praegusesse aega imehästi, leiab ta. „See on üks väga ajakohane lugu, mis räägib sellest, et lõputus kiirustamises tuleks meil aeg maha võtta. Nii võib tõesti jõuda taipamiseni, et need vanemate heietused teemal „vanasti oli kõik parem” võivadki olla õiged... Vahest on nutikam võtta rahulikumalt, teha asju harjunud moel, mitte otsida kergemaid või odavamaid lahendusi? Õnn võib tähendada seda, et saunal on puidust uks ja et suusad on suusatamiseks.”

Lavastuse lihvimine ja luulepeo korraldamine säästsidki Tiina Mälbergi rahutusest ja masendusest, mis kodus istuva Eesti suures osas endasse mattis. Tema jaoks oli see puhas rõõm ja rahu. „Minu jaoks kristalliseerusid sel kevadel kõige paremad asjad,” leiab ta. Ta magas nii palju, kui vähegi jaksas, töötas öösiti nii kaua, kuni mõte jooksis ja inspiratsiooni jätkus. Ja käis vannis. Tiina armastab hirmsasti vett. Kevade alguse poole andiski talle rahu see, kui ta läks sooja vanni, pani sinna õisi, õlisid ja soolasid. „Tuleb võtta aega ja end lihtsalt hellitada ja poputada,” ütleb Tiina. Suvistel palavatel päeval mõnuleb ta jahedas vannis, talvistel kiirematel aegadel teeb jalavanni. See aitab puhata.

Aga pärast mõningast seesugust spontaanset vaba kulgemise aega taipas Tiina, et peab endale siiski rutiini looma. Millal ärkab, kui palju sööb, kui kaua töötab. Muidu läheb elu tasakaalust välja, kuid just see on oluline, et elada täisväärtuslikult.

Mis aga toimub näitleja sees, kui ta pole pikka aega laval käinud? „Ju see on igal näitlejal erinev,” arvab Tiina. „Mina pean tunnistama, et pole tundnud, nagu oleksin oma kutseoskused minetanud.” Ta arvab, et asi võib olla tihedas graafikus, millega ta muidu on harjunud töötama. Pigem on Tiina rahul sellega, et saab natuke aega lavalt eemal olla, sest siis tekib uuesti isu. „Praegu olengi seda aega kasutanud, et eelseisvateks etenduseks rahulikult valmistuda, kõik läbi mõelda, süveneda.”

23 aastat ühes teatris

Rakvere teatris on Tiina Mälberg töötanud juba 23 aastat. Ja jaksu jätkub veel: praegu ei leia ta küll midagi, mille üle kurta. Koormus on paras ja energiat jagub ka muudeks tegemisteks. Rakvere teatri puhul loeb palju ka mugavus ja lähedus, ütleb Tiina Mälberg, kelle kodutee teatrist võtab kümmekond minutit. „Hüva, peame aeg-ajalt tegema väljasõite teistesse kaugetesse paikadesse, aga see nii mõnusalt hoiab pilku kogu Eestis toimuval. Leian, et Rakvere teatri näitlejatena kuulume me kogu Eestile, meid ei piira ainult üks linn.”