Kolme ampsu reegel aitab ahvatlustega toime tulla

Teine põhimõte, millest alkohoolse joogi valikul lähtuda, on joogi võimalikult väike suhkru sisaldus. Selle järgi tasuks eelistada kangemaid alkohole nagu džinn või viin. Kõige “tervislikuma” kokteili saab tooniku või mineraalveega. Samuti võib piiratud koguses nautida peol kas madalama suhkrusisaldusega kuiva siidrit või klaas valget veini või šampanjat.

Vaatamata sellele, et võrreldes punase veiniga on need ikkagi suurema suhkru ja väiksema antioksüdantide sisaldusega, siis mõõdukas koguses ja harvadel juhtudel ei tohiks nende tarbimine väga palju kahju organismile teha.

Regulaarne aktiivsus ja puhkus käib hea tervisega käsikäes

Ärge jätke ilusaid ilmu vahele ja olge aktiivsed! Südame ja veresoonte tervist toetab regulaarne mõõdukas füüsiline aktiivsus, vähemalt 30-40 minuti jooksu või kiirkõndi päevas. See hoiab vererõhku stabiilsena, parandab tuju ja tugevdab lihaseid.

Uuringute järgi on mitteaktiivsete inimeste üldsuremuse näitaja füüsiliselt aktiivsete inimestega võrreldes 20-30% kõrgem. Päikesepaistelised soojad ilmad on kõndimiseks, jalgrattaga sõitmiseks, ujumiseks ning aktiivsete meeskonnamängude jaoks just see õige aeg.

