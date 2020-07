Mustal sõstral mitu nime, üks neist igavese nooruse mari

Eestlaste menüüsse on mustad sõstrad kuulunud suhteliselt pikalt, rohkem kui kolm aastasada.

Mustasõstrapõõsaid leidub peaaegu igas Eesti aias. Seda tumedat marjakest on kutsutud hellitusnimedega, nagu must külmapeletaja, Eestimaa viinamari, igavese nooruse mari, must jõumees, isegi kohalikuks väetoiduks ülistatud.