Korralik jalahooldus algab jalgade pesemisest

Jalgu tuleb kreemitada

Naha elastsuse säilitamiseks ja kuivuse vähendamiseks tuleb jalgu iga päev kreemitada. Jalakreem tuleb valida nahatüübi järgi, peaks jälgima, et see sisaldaks uureat ehk karbamiidi vähemalt 10 protsenti. Sel ainel on omadus parandada naha niiskuse tasakaalu, muuta nahka pehmeks ja kiirendada rakkude uuenemist. Intensiivsema toime saamiseks on hea pärast õhtust jalgade kreemitamist panna jalga puuvillased sokid.