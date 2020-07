Pearinglushoogusid põhjustavad väga erinevad haigused

Peapööritus ja tasakaaluhäired on sagedasti esinevad vaevused, eakatel paraku püsivamat laadi ja muudavad sagedamini teovõimetuks. „Soolavaene dieet on eriti soovitatav

migreenist tingitud peapöörituse ja Meniere'i haiguse korral, kodused harjutused aga kõikidele peapöörituse all kannatajatele, aga need peavad olema individuaalsed,” täpsustab Ida-Tallinna Keskhaigla nina-kõrva kurguarst, audioloog Maret Lepplaan.

Ägedad pearinglushood on ohtlikud

Ägedad pearinglushood võivad olla vanemaealisele väga ohtlikud suure kukkumisriski tõttu, samuti on püsiv pearinglus äärmiselt häiriv. „Vanematel inimestel on peamine pearingluse põhjus healoomuline paroksüsmaalnepearinglus ehk BPPV, millele mõnikord lisanduvad muud ealised muutused,” nendib dr Maret Lepplaan.

Vertiigo on termin, mida meditsiinis kasutatakse kirjeldamaks tunnet, et sina või maailm su ümber liigub, kui see tegelikult on paigal. Mõiste pearinglus hõlmab tohtri kinnitusel mitut täiesti erinevat aistingut – alates kergest tasakaaluhäirest ja nõrkusest kuni pöörlemistunde või ümbruse pöörlemise tundeni. Ainult BPPV korral tekkiv vertiigo on healoomuline ja haigus võib täiesti iseenesest mööduda.

Kui noorematel on tasakaaluhäirete põhjused rohkem psühholoogilist laadi, siis vanematel enamasti sisekõrvast lähtuvad haigused, harvem peaaju talitluse häired või ravimite kõrvaltoimed. Alati ei oska ka arstid kohe öelda, millega on tegemist: kas tasakaaluhäire, peapöörituse või nende kombinatsiooniga.

Tasakaaluhäirete levinud vorm on nn dizziness – see on ruumis orienteerumise häire ilma moondunud või vale liikumise tundeta. Dizziness on tohtri kirjelduse kohaselt kui kõndimine pehmel, ebatasasel pinnasel ning sel tervisehädal on palju põhjuseid tasakaaluaparaadi häiretest kuni psühholoogilisteni (ärevushäired) välja. Üle 70aastastel esinev dizziness on sageli põhjustatud mitmest samaaegselt põetavast kroonilisest haigusest.