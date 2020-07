Tiina Park: Iga minu hommik algab luuletusega

„Üks minu sõber on võtnud nõuks igal hommikul oma headele tuttavatele telefoni teel ühe luuletuse ette lugeda. Need salmid on eesti, aga vahel ka mõnes võõrkeeles. Siis loeb sõber ka omatehtud tõlke luuletusest. Puhas rõõm on iga hommikut nii alustada,” rõõmustab Tiina Park.

Piiride sulgemine on Tiina Pargi töid ja tegemisi iseäranis valusalt puudutanud, kuid kannatajaks ta ennast ei pea. „Muidugi on praegune eriolukord ebamugav, kuid leian, et pole vaja paanikat juurde külvata. Inimesed on niigi stressis,” arvab naine.

„Mina elan oma tavalist elu. Tõsi, paljud vajalikud reisid on ära jäänud. Lastelastega aga suhtlen nagu ennegi. Mina ja mu neli lapselast – me ei sea endale mingeid piiranguid. Nii värvisid nad minu juures suurel reedel mune ja ka esimese ülestõusmispüha pidulik lõunasöök oli minu juures. Käime koos suvilas saunas ja elame igapäevast elu. Ma kuulun küll nn riskirühma, kuid mul pole õnneks veel keelatud toast välja minna,” muigab ta.

Mu immuunsüsteem on väga tugev, kuid eks olen selle nimel ka terve elu vaeva näinud.

„Mu immuunsüsteem on väga tugev, kuid eks olen selle nimel ka terve elu vaeva näinud. Praegu võimlen igal hommikul umbes veerand tundi. Pärast võimlemist lähen kümneks minutiks jääkülma veega täidetud vanni. Olen selliseid kümblusi harrastanud juba kümnendast eluaastast peale, kui Tallinna Uue tänava ühiskorterisse, kus elasime, vannituba ehitati. Vann oli vastu välisseina ja see oli talvel igal hommikul jääs. Kuid minule meeldis vanniskäimine niivõrd, et ei sellest hoolinud.”

Külm vann annab reipust

Tiina Pargile annab külm vann terveks päevaks reipust. „Aga hoiatan kohe, et üle 50aastased inimesed võivad mind otsekohe järgides mõne põletiku saada. Algajale soovitan kümne-, mitte viiekraadist vett. Ja veelgi leebemaks alustuseks leiget vannivett, mille temperatuuri siis iga päev veidikene alandada.” Hiinas käis Tiina Park järgmise telesaate „O, mores!” salvestamise ajal massaažikeskuses, kus üks pime mees – Hiinas ongi masseerijateks pimedad – tegi tund aega põhjalikult tema varvastele ja taldadele punktmassaaži. „Mina aga pidin samal ajal kuuma jasmiiniteed jooma. Nüüd tegelen varvaste ja taldade massaažiga hommikuti ise. See annab väga hea enesetunde.”

„Immuunsüsteemi peab karastama,” on Tiina Park kindel. Karastamist on ta harrastanud juba 1960. aastatest, mil ta käis juba aprillikuus Emajões ujumas.

Netikommentaare ei loe

Igal hommikul külma vette ja nelikümmend aastat järjekindlalt pärast tööd spordiklubisse trenni minek nõuab tahtejõudu ja töötamine oma firmas Freestudio põhimõttel mees nagu orkester kõvasti töökust.