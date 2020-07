Nostalgiagalerii: kassi pildiga šokolaadi retsept ootas retseptivihikus sõja lõppu

Toonastest retseptidest on täna Kalevi sortimendis alles ainult piimašokolaad, mis kannab Nurri nime.

Piimašokolaadile annavad omanäolise iseloomu mõõdukas annus kakaod, külluslik kogus piima ning näpuotsatäis soola. Maius on ajahambale nii hästi vastu pidanud eelkõige seetõttu, et šokolaad on piisavalt, aga mitte üleliia magus.