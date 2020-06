Tallinnas näeb maailmas ainulaadset retrobussi

Ainsa veel säilinud ZIS-127 tüüpi bussi ressursimahukas renoveerimistöö sai teoks tänu BUSLANDI kui ka SEBE tublidele remondimeestele. “Kui oleks otsustatud bussi mitte taastada, oleks tänaseks taolised bussid planeedilt maa välja surnud, kui sellist väljendit on paslik kasutada,” sõnastas Tallinna Bussijaama tegevjuht Airika Raidma.

Olles harjunud tänapäeval kiirete ja mugavate bussidega, on 1965. aastal valminud uhke liinibussi taustsüsteemi aimamiseks hea teada, et veel aasta varem sõideti veoautode kastis, present tuule käes plaksutamas.

Raidma lisas, et kuigi tänapäeva inimene on juba mugavusega ära hellitatud, nautis nõukogude inimene tänulikus südames, seda luksust, hoides oma kohvrit oma istme all kinni ja karjudes bussi tagumises otsas mootorimürast üle.