Vabatahtlikud on tuge pakkunud pea 700 eakale ja erivajadusega inimesele

„Viimaste aastate jooksul on nii riigieelarve kui Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel algatatud mitmeid sotsiaalvaldkonda arendavaid ettevõtmisi, kus sotsiaalteenuste kõrval on üha enam suunatud tähelepanu just inimeselt-inimesele lahenduste arendamisele.“

Vabatahtlikud tegutsesid ka eriolukorras. Näiteks viisid nad abivajajale koju toitu, ravimeid ja esmatarbekaupu ning pakkusid seltsi telefoni teel. Kindlasti rõõmustab teadmine, et Eesti inimesed tahavad ja on valmis teisi aitama. Pilootprojekti raames õnnestus püsivabatahtlikeks kaasata ligi 270 inimest. Arvestades, et üha enam on pead tõstmas trend, et vabatahtlikud pikaajaliselt panustada ei taha, on see väga hea tulemus.