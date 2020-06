Kiire kasvuga salat annab mitu saaki

Kiire kasvuga salatid on head nii potti kui ka kasvumajja panna. Kevade ja suve jooksul saab toidulisandina kohe mitu saaki.

Aga ka poest saab mõne salatipoti koju tuua ja selle suuremasse potti või rõdukasti kasvama panna ning jälle jätkub kauemaks.

Poes on peaaegu aasta läbi saada pakendatult või potis lehtsalatit, lollo rosso’t, võisalatit, spinatit ja rukolat ning pakendatult ka frillist, põldsalatit, Rooma salatit, jääsalatit, salatsigurit. Lisaks mitmeid salatisegusid.

Aedsalateid on üle saja liigi

Aedsalatid on põõsakujulised, harevile kasvavad salatitaimed, mille eri liikide lehtede valdav enamik on kõikide peamiste omaduste poolest samasugune.

Lehtsalat sobib värske lisandina täiendama toidu põhikomponenti, kasutamiseks võileibadel, värsketes segasalatites. See sobib hästi kokku õli-äädikakastmega või kerge jogurtikastmega. Salatilehed on pehmed ja õrnad ning seetõttu kaotavad oma värskuse kiiresti. Seetõttu on kõige parem, kui võtame välimisi lehti elavalt salatitaimelt vahetult enne toiduks valmistamist. Kui sellist võimalust pole, on salatit kõige parem säilitada poepakendis või toidukilega kaetult külmiku köögiviljasahtlis. Ka siis saab hoiule pandud salatipuhma küljest lehti murda vajaduse järgi mitme päeva jooksul.

Rohelisel käharaservalisel lehtsalatil on kõrge, aga habras roots ja käharad servad. Värvus võib olla kas ühtlaselt roheline või on leheservad pronksjaks värvunud. Maitse on mahe, lehed mahlakad, haprad ja õrnad, leherootsud aga laiad ja tugevad. Viimasel ajal on populaarseks muutunud erineva täidisega tortiljarullid. Nende oluline komponent on rullikeerdude vahelt lustakalt välja piiluv käharsalat, mis annab täidisele värvierksust, mahlasust, mõnusat maitset ja krõmpsu tekstuuri. Segasalatitesse see eriti ei sobi, kuna tükeldatuna vajub salat kastme mõjul üsna kiiresti pehmeks ja vormituks.

Lollo rosso, punane käharsalat liigitub mõnede allikate andmetel bataaviasalatite, teiste järgi aga lehtsalatite hulka. Meie kauplustes selle nime all müügil olevad taimed on väikesed tihedad põõsad, mille lehtede alumine osa on erkroheline, ülemine pool aga tume- või pronkspunane. Lehed on väga krussis servadega, õhukesed, aga küllaltki tugevad ja vastupidavad. Selle salati maitse ei ole intensiivne või mõrkjas, pigem veidi suulage kõditav kirbe. See sobib suurepäraselt salatisegudesse värvikust lisama, võileibadele ja toidu põhikomponentide lisandiks.