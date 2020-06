Kas kallim tablett on parem kui odavam?

Geneeriline ravim sisaldab sama toimeainet

Geneeriline ravim on originaalravimiga sama toimeainet sisaldav ravim, mis on mõeldud samade haigusseisundite raviks. Geneeriline ravim jõuab turule pärast originaalravimi patendikaitse lõppemist ja siis võivad sama toimeainega ravimit toota ka teised ravimifirmad. Geneerilise ravimi tootja peab tõestama, et ravim sisaldab toimeainet samas koguses kui originaalravim ja see avaldab organismis samasugust mõju kui originaalravim.